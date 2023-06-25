Заколот на росії: чому Пригожин не довів свої наміри до кінця [ Редагувати ]
Недонаступ з елементами шоу. Заколот Пригожина і його "вагнерівців" проти путіна завершився достроково. До москви бойовики не дійшли - втрутився Лукашенко - і виявився у всій цій історії ефективним переговорником. На кшталт супермена, що врятував кремлівський світ.
Та хай там як - ефект для України колотнеча на росії таки мала. Принаймні про це стверджують експерти. Мовляв, міжусобні війни показали, що президент росії не контролює ситуацію у власній країні. Даніїл Снісар розкаже все докладніше.
Цирк поїхав, а клоуни лишилися. На жаль. Події, які змусили українців - та й увесь світ оновлювати стрічку новин чи не щохвилини - завершилися так само стрімко, як і почалися. Чи були вони спонтанні? Чи досяг Пригожин своєї мети? Про все - за порядком.
У п`ятницю ввечері Пригожин оприлюднив у соцмережах це відео: у ньому нібито розбиті позиції "вагнерівців" у тилу - за наказом особисто міністра Шойгу.
Ті, хто знищив наших хлопців, ті, хто знищив десятки тисяч життів російських солдатів - будуть покарані.
Пригожин оголошує "марш справедливості" і рушає у турне російськими містами. У кремлі спочатку кажуть, що "паніки нєт". Але зранку наступного дня свою заяву-відеозвернення зробив путін. Говорив диктатор і про зрадництво, і про ніж у спину.
Это именно предательство. Все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооруженный метеж, встал на путь шантажа и террористических методов - понесут наказание.
У цей час "вагнерівці" вже в Ростові-на-Дону - взяли під контроль штаб Південного військового округу, звідки Шойгу, який був ціллю Пригожина, встиг завчасно виїхати. Населення ж поділилося на два табори - дехто з містян вітав "вагнерівців", а дехто намагався їх прогнати.
Паралельно з цим - частина найманців вже йшла у напрямку москви, періодично вступаючи у бій з силами кремля. Таким, наприклад, було протистояння у Воронежі - прильоти по житлових кварталах і пожежа на нафтобазі.
Російські військові у відчаї гатили навмання по маршруту руху ПВК. Це, вочевидь, зупинити "вагнерівців" не допомагало. Як результат внаслідок заколоту Євгена Пригожина загинули щонайменше 13 військових. За день росія втратила 9 одиниць техніки, серед яких літак - командний пункт Іл-22, шість вертольотів - один Мі-8, три вертольоти радіоелектронної боротьби, один Мі-35 та Ка-52 "Алігатор".
Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень:
Якби це була постановка, то він би, по-перше, не дійшов би до московської області. А по-друге, російська вертикаль влади не демонструвала б абсолютну безпорадність. Те, що відбувалося в ростові, дуже нагадувало те, що відбувалося в Донецьку, у 2014 році, коли туди заходили російські війська без опізнавальних знаків. І багато хто не знав, що відбувається. От, власне кажучи, ми побачили, що в росії така історія теж можлива.
Але до кінця цю історію Пригожин вирішив не реалізовувати. І розвернув своїх найманців з московської області. Таким став результат перемовин, проведених з Лукашенком - гарантувати безпеку особисто Пригожину і дати притулок йому у Білорусі - під чесне слово очільника кремля.
Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:
Ті гарантії, які дає путін: а хто сказав, що він їх не порушить? Він вже стільки разів це робив - його слово нічого не варто взагалі. Окей, зараз Пригожин виїде до Мінська. Що він там робити буде? Тренувати місцеву армію? Як варіант. Дійсно, це може бути. А чи не буде помсти з боку рф? Потім, не зараз. Через місяць, два-три. Чи не спробують його підірвати, умовно в Мінську, в автомобілі. І сказати "укропські диверсанти це все зробили". Можна ж? Можна. І вони це зроблять.
Але це у перспективі. Зараз Пригожин отримав те, що хотів - недоторканість. Адже саме через бажання міноборони - підігнути ПВК під себе, засновник "Вагнера", найімовірніше і вирішив іти на москву.
Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:
Герасімов, Шойгу, дайте снаряди - це вже таке. А ось наказ міністра оборони про те, що всі повинні підписати контракт, добровольці, приватні військові компанії - я впевнений, що це все було з самого початку заплановано для того, щоб рейдернути ПВК "Вагнер". Тобто, видається наказ, всі повинні стати контрактниками, в тому числі й Вагнер.
Разом з тим - для України й світу, росія відкрилася по-новому після вчорашніх подій. "А король то - голий", як то кажуть!
Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень:
Зараз всі побачили й у світі, і в середині росії те, що російська вертикаль влади - гнила. Озброєні люди пройшли за дві доби шлях від кордону до московської області. Це говорить про те, що в росії вертикалі влади, як такої - нема.
Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:
Державна система нестабільна, державна система крихка. Силовиків, які можуть оперативно відреагувати - немає. Все, що спромоглася російська правоохоронна система - відкрити кримінальну справу в п'ятницю - раз. Зробити заклик Пригожину - "Астанавитесь", і в принципі - все. Тобто, на ось такий переляк вони просто розбіглися.
Хоча й рішення Пригожина зупинити путч, прихильники ПВК сприйняли неоднозначно. Ті, хто ще вчора підтримував дії ватажка, сьогодні заявляють про зраду вже з боку самого Пригожина.
Здоров, Викторович! А че там говорят, что ты слился? Весь “Штром-Z” за тебя был горой идти. Жень, ты подставил себя и своих ребят. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят.
Ми теж на це розраховуємо! Адже, не треба забувати, що ПВК "Вагнер" і Євген Пригожин - це вороги України - кати й гвалтівники.
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