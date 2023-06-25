росіяни завдали авіаудару по Авдіївці - є поранений. Ще 2 людини постраждали у Торецьку - у місті зруйнований житловий будинок та магазини. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка і Васюківка. В Іллінівській громаді - Катеринівка.

Основні бої точаться на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - за добу там 29 зіткнень. Євген Соломін зібрав останні новини зі східного фронту.

Бійці 1 механізованого батальйону розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. У окупантів - десятки вбитих, полонених та поранених.

Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади:

Батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. Плацдарму там більше не існує.

У районі Бахмуту артилеристи 77-ї бригади десантно-штурмових військ нищили ворожу техніку. На відео зафіксовано бойову роботу реактивного артилерійського підрозділу аеромобільної бригади. Спершу зайнялася будівля, де перебував екіпаж танку, а далі полум'я перекинулося і на бронетехніку.

Сили оборони активно відпрацьовують артилерією по позиціях окупантів у районах Берхівки та Кліщіївки. Наші просунулись на декілька кілометрів в напрямку села Ягідного

Підрозділи ЗСУ наблизились до села Старомихайлівка під Донецьком. Цей населений пункт перебував в окупації з 2014 року.

Ми йдемо!

Поліція Донеччини продовжує вивозити людей. Рятувальники та військові наполягають на негайній евакуації з лінії фронту. За минулий місяць з Донеччини, за даними військової адміністрації, виїхало майже 30 тисяч жителів. Але тут лишається ще майже півмільйона людей.

Павло Кириленко, голова Донецької ОВА:

Північне, Залізне, Нью-Йорк вони буквально примикають до лінії фронту, і звідти ми проводимо евакуацію в примусовий спосіб.

На Сватівсько-Кремінському напрямку окупанти продовжують тиснути. Зокрема, в районі Серебрянського лісництва. Спроби ворога поліпшити тактичне положення у районі Масютівки були невдалими.

Терористи з росії прагнуть вийти на контрольовану нами Білогорівку з одного із флангів. Селище, яке зруйнували росіяни ще влітку минулого року, загарбники штурмують постійно. Авіаудари, змінюють ракетними обстрілами та штурмами. Безрезультатно. Контроль над селищем дає змогу в перспективі нашим військам зайти в Лисичанськ з боку колишнього нафтопереробного заводу.

Під авіаударами було й деокуповане Невське. Діброву обстрілювали з мінометів. Під Сватовим українські аеророзвідники знайшли броньований тягач окупантів, який ще називають "мотилигою" та перетворили його на брухт.

Тут же наші відпрацювали по позиціях орків у лісосмугах. Цього разу утилізовували окупантів прикордонники.

В окупованих селищах вдовж лінії фронту росіяни й надалі блокують інтернет та мобільний зв'язок. Аби люди не здавали позиції ворога.

Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Населені пункти закриті на в'їзд та виїзд. Задля повного контролю над ситуацією росіяни стали вилучати в населення мобільні телефони. Медичну допомогу не надають і не дозволяють виїхати. Люди фактично в клітці.

Поліцейські у деокуповані села Луганщини привезли гуманітарні вантажі.

У Невському, Макіївці, Греківці, Новолюбівці не працює жоден магазин чи аптека. Тому гуманітарна допомога - єдина можливість для селян вижити. Цього разу їм під бомбами привезли хліб та супутниковий зв'язок.