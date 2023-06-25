У Дніпрі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. В ніч на суботу армія країни-агресорки скерувала на місто ракети. Один зі снарядів влучив у приватний сектор. Пошкоджено 25 будинків, поранень зазнало понад десять людей. Просто зараз - репортаж Олени Мендалюк із місця події.

Будинки перетворені на будівельне сміття, машини - на металолом. Такий вигляд на сьогодні має місце ракетного обстрілу, який росія напередодні завдала по Дніпру. Двоє постраждалих від удару - досі у важкому стані.

Микола, лікар приймального відділення:

Вони у важкому стані, але стабільні. Лікування проходить коштом держави. Все є, все нормально, тож я думаю, що скоро вони будуть вилікувані.

Серед постраждалих - троє дітей. 9-річний Матвій - нині під наглядом лікарів, його бабуся згадує: онук дуже злякався вибуху. Адже під удар рашистів потрапив уже не вперше. Родина евакуювалася з Донеччини, з Мар'їнського району. Їхнє село - зруйноване. Тепер іще й орендований будинок - без вікон та дверей.

Віра, бабуся постраждалого:

Вертатися немає куди. Розбито все до ось такого асфальту. Оце ми відтіля тікали від війни, а вона нас тут догнала війна. А хлопчика забрали. Там десь невістчина подруга, ото його там скували. Сидять біля нього, бо він так кричав! За що ці дітки страждають? Хай вже ми прожили, віджили скільки років, за що це дитя, воно не жило і світу білого не бачило. За що воно страждає, ось так мучиться дитина.

Ракетний удар по приватному сектору зруйнував 4 будинки, значних пошкоджень зазнали - ще близько 20.

Едуард, постраждалий:

Потрібна заміна, ремонт. Будемо якось своїми силами, можливо, вдасться, можливо, не вдасться, але це дуже великі гроші, дуже велика сума і фізична робота.

Цю хатинку понад півстоліття тому Катерина та її чоловік звели самотужки. Тепер від стін мало що залишилося.

Катерина, власниця зруйнованого будинку:

Двері вилетіли, ось ці двері вилетіли, ці й ці, і там вікно повністю вилетіло. З холодильника двері вилетіли. Все потріскалось. Я не знаю, як буду далі жити. А як пішла на ту сторону хати, то у сусідів теж шифер полетів.

Другу добу триває ліквідація наслідків ворожого удару. На допомогу дніпрянам прийшли комунальні служби та просто небайдужі люди. Фінансову підтримку постраждалим пообіцяли у міськраді.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Вважаю, що далі до понеділка ми все зробимо, бо ще працюють правоохоронні органи, і далі вже перейдемо в площину компенсацій тим людям, які постраждали, і будемо виплачувати за зруйноване майно.

У Дніпрі діє міська програма, за якою надається матеріальна допомога мешканцям пошкоджених будинків. Люди можуть отримати до мільйона гривень, залежно від масштабу руйнувань.