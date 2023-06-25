Бійці наголошують: на досягнутих результатах зупинятися не збираються.

На Донеччині на різних ділянках фронту наші бійці поступово відтісняють ворога. Вдається це завдяки штурмовикам 3-тьої окремої бригади. Напередодні вони очистили від росіян західний берег каналу "Сіверський Донець - Донбас". Як проходила ця бойова операція - подивіться.

Бахмутський напрямок. Тут роботи завжди вистачає - кажуть бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

На цих кадрах - наші захисники штурмують позиції солдатів із 57-ї гвардійської мотострілецької бригади росії. Ворог намагається огризатися.

Та українських штурмовиків так просто не зупинити.

Під час цієї операції противник поніс значні втрати - розповідає командир 3-ї штурмової бригади.

Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України:

Проведені наступальні дії. Розгромлений третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади рф. Фактично цей батальйон припинив існування, як організована військова сила. Понад 30 вбитих з боку ворога.

А ще з півсотні поранених ворожих бійців та десяток полонених.

- Тебя не били? - Нет. - Тебе медицинская помощь была оказана? - Да. - Отлично.

Крім того, завдяки успішним діям на цій ділянці нашим захисникам вдалося посунути росіян.

Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України:

Західний берег каналу "Сіверський Донець - Донбас" повністю зачищений від ворога. Плацдарму на західному березі більше не існує.

Та бійці наголошують: на досягнутих результатах зупинятися не збираються.