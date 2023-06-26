Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО" [ Редагувати ]
Український міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, однак на це потрібен час. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
За словами Резнікова, він нітрохи не збентежений недавніми заявами американського президента Джо Байдена про те, що Білий дім не стане спрощувати заради України процес вступу до Альянсу.
Він зазначив, що членство України є інтересом західних союзників, так як вона знає, як перемогти і стримати армію росії.
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