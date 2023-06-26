У понеділок, 26 червня, у Києві суд виніс вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду і з повідомлення Офісу генпрокурора.

Дніпровський районний суд Києва визнав Владислава Мангера винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна - в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі з урахуванням попереднього ув'язнення.

Також вони мають виплатити родині Катерини Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради Владислав Мангер, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.