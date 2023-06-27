Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, а й продовжують визволяти від росіян наші землі.

Збройні сили України успішно розвивають контрнаступ на декількох ділянках фронту. Так, на Таврійському за минулу добу бійцям вдалося пропунутися вглиб на півтора кілометра. На Сході теж є просування на 1-2 кілометри, окупанти зазнають значних втрат. Сили оборони зачистили плацдарм російської армії на західному березі каналу Сіверський Донець, а також деокупували село Рівнопіль у Волноваському районі. Про останні новини Донбасу - в наступному сюжеті.

На Донеччині армія рф продовжує терор мирного населення. Окупанти ракетами атакували Дружківку. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, перебито водопостачання.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії 19-ть разів. Минулося без жертв. З артилерії та "Градів" окупанти гатили по Авдіївці. На Горлівському напрямку через обстріли одна людина поранена у Сухій Балці. Неспокійно і в Торецьку - там внаслідок ворожої атаки також ранило чоловіка.

Через щоденні обстріли стражадють і жителі Красногорівки. Попри значні ризики, правоохоронці забезпечують людей продуктами. Частину гуманітарних наборів роздали в мікрорайоні "Сонячний".

Тут залишається зо 20 людей. За півтора кілометра звідси окуповане село Старомихайлівка.

- Кто хотел - давно выехал. Остались самые такие, типо меня. А я не пойду никуда, потому что у меня животные. Самое страшное, когда летит крупнокалиберное, которое разрушает все. Стрелковоне тоже страшно, пролетают тут шальные пули.

Більшість багатоповерхівок - пошкоджені або зруйновані. Розбиті стіни, зрешечений дах та вибиті вікна і в місцевій школі.

Ольга, волонтерка:

Дуже болісно, тому що тут ми зростали, тут вчилися, допомогали друг другу. Але нічого, все буде добре. Все буде Україна і все буде добре.

За даними Генштабу, армія рф і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Маріїнському напрямках.

Олександр Штупун - речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка - Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області.

Поразкою закінчилися спроби наступу росіян і на Авдіївському напрямку.

Максим Морозов, боєць Легіону Свободи:

Ситуація стабільно-важка на фронті. Вони готуються до штурмових дій, вони проводять штурмові дії - ворог. Ми, наші сили оборони також відповідаємо теж штурмовими, атакувальними і захисними діями.

Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, а й продовжують визволяти від росіян наші землі.

Бійцями другого механізованого батальйону було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми ідем вперед. Слава Україні! Героям слава!

А це відео наступу наших воїнів на Півдні від Бахмута. Ціла доба важких боїв, і ось - знищений плацдарм ворога.

153 окупанта було вбито, 203 поранено, ще 6 взяли в полон на Бахмутському напрямку за останню добу. Також знищено майже два десятки ворожої техніки.