Перед кожним штурмом і під час нього - фронт моніторять із безпілотників.

росіяни продовжують марні спроби наступу на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Крім того, за минулу добу ворог завдав 45 авіаційних ударів. Маневри продовжують і сили оборони України. На Шахтарському - захисники деокупували село Рівнопіль. Одна зі складових успішної і оборони, і наступу – бронетехніка, танки. Наш воєнкор Руслан Смєщук поспілкувався з українськими танкістами. Про роботу екіпажів бронетехніки - далі, його матеріал.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Наразі ми знаходимося на одній з таких... оперативних місць…розташувань українських танкістів. Це місце віддалене від лінії фронту, але тим не менш - знаходиться в зоні досяжності ворожої артилерії, ворожих ракет. І от саме з таких баз діють українські танкісти.

Танки, так би мовити, припарковані серед дерев, заховані. Ворожа аеророзвідка помилок не вибачає, тож обережність та маскування - це вимога задля виживання. Особливо зараз, коли висока інтенсивність бойових дій може викрити.

Це кількість щоденних бойових виїздів. Коли танки, часто маневруючи під вогнем артилерії, та гранатометів іноді буквально впритул, розбирають ворожі окопи.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми виїжджали, наблюдали де сами вони знаходяться, де їхне скупчення. І відпрацьовували саме туди. Прямою наводкою? Так… підʼїжджали і до 10 метрів до них - і відпрацьовували.

Позивний "Бункер", військовослужбовець Збройних сил України:

Буває таке зачасту, що після пострілу така велика стіна пилу, і не видно розривів, де в них прилетіло. то нас корегують з коптерів, з неба.

Ось як це виглядає.

На цих відомих кадрах працюють танкісти іншого підрозділу. Маневруючи під ворожим вогнем, прямо в окопах знищують російську піхоту.

Звісно, що перед кожним штурмом і під час нього - фронт моніторять із безпілотників. А до цього танкісти - іноді буквально ногами проходять майбутнім маршрутом штурму ворожих позицій. Російські сили бійці ретельно аналізують

Позивний "Ведмідь", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми розбиваємо цілі по пріоритетах. Деякі цілі бере на себе артилерія, деякі танки - із закритих позицій. Деякі - танки вражають прямою наводкою. А вже безпосередньо сам штурм - під час штурму танк якій підтримує піхоту - він вже наносить ураження по окопах, і по бліндажах противника. - Тобто це не то, що сіли і поїхали? - Ні, ні - так ніколи не буває. От…гойда і вперед - це не наш метод, і ми так не працюємо.

Але в основі вдалого штурму - крім розвідки та аналізу, є ще одна надважлива складова.

Позивний "Ведмідь", військовослужбовець Збройних сил України:

Хоробрістю людей. Тому що довго знаходитися на передньому краї для танка…танк - це пріоритетна ціль для артилерії. Ну досить важко, коли зправа-зліва від тебе десятки розривів. І все одно - холоднокровно знаходитись на місці, маневрувати, вишукувати противника - досить складна задача для людей в першу чергу.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

- Після роботи виїджали нічого не бачили, навіднику прийшлося крутити пушкою - і вести. - Тому що розбиті? – Так, тріплекси були разбиті - командир не бачить нічого, у механіка також був розбити тріплекс плюс ворожий коптер змалював і почали щільно працювати. І вели нас майже до кінця, до бази.

Сергій показує залишки пошкоджень, які залишилися на танку. Декілька місяців тому під час штурму машина наїхала на дві протитанкові міни за раз.

-"Гусянку" зразу розбило, каток розлетівся. Динамічна броня також розлетілась. Тут весь метал піднявся. Катки інші теж були побиті.

Екіпаж евакуювали, машину витягли та відремонтували. Зараз бійці знову в дії. І це у фронтових реаліях - велика вдача.