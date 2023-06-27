Ситуація на Запорізькій АЕС залишається контрольованою. Як повідомляє "Енергоатом", рівень води у ставку-охолоджувачі без змін. Він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Проте окупанти можуть будь-якої миті дестабалізувати ситуацію на ЗАЕС. Адже замінували частину блоків ядерного обʼєкта.

Росія готує теракт на окупованій нею Запорізькій АЕС - про це попереджає українська розвідка і президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ і всі країни і всі лідери точно знають, що там відбувається. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації…

За даними керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, росіяни вже завершили підготовку до можливого теракту на ЗАЕС.

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки МО України:

План повністю розроблений і затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби… Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз.

За словами Буданова, біля чотирьох із шести енергоблоків встановили техніку з вибухівкою. Якщо окупанти пошкодять систему охолодження, ядерні реактори можуть розплавитися за час - від 10 годин до двох тижнів. Віддати наказ для теракту на ЗАЕС у Росії можуть після поразки на лівому березі Дніпра. Створення зони ядерного лиха загарбники розглядають як запобіжник подальшого просування українських військ.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

У росії є з часів радянського союзу така тактика, якщо ти відступаєш і можна щось підірвати, зруйнувати, пошкодити і це в теорії може зупинити наступаючу сторону, то треба це робити. І ось Запорізька АЕС і кримський "Титан" і якісь там інші підприємства - це цілком нормальна історія з точки зору росіян, підірвати і зупинити рух наших військових.

Якщо Росія таки наважиться використати ядерну зброю або підірве Запорізьку АЕС, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, країни НАТО це мають вважати нападом на Альянс. Відповідний проект резолюції зареєстрували у Сенаті США.

Річард Блюменталь, сенатор від Демократичної партії США:

Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці, й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовим: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю, або знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО.

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії США:

І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Якого роду це може бути відповідь, американці вже казали і я впевнений, що за останній рік вони собі вже змоделювали яким чином можуть відповісти. Це масований удар крилатими і балістичними ракетами по всіх військових об'єктах рф, які розміщені на тимчасово окупованій Україні. Або, можливо, виберуть таку ціль як Чорноморський флот. Скільки там 70 суден є, от спочатку зруйнують всю систему ППО, а потім усі судна. От такий болючий максимально удар для того, щоб РФ перестала мати чорноморський флот такий собі Перл Харбор в російській федерації…

Запорізька АЕС має шість реакторів, усі вони зупинені. Кожен - має герметичну оболонку-купол. Такої технології не було на Чорнобильській АЕС. Руйнування цієї оболонки можливе тільки мегазарядом. І це дуже непросто, хоча й не означає, що неможливо.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

Що стосується Запорізької АЕС, той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, він буде зберігатися приблизно одну добу. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо, що кожен громадянин має закритись, закрити системи вентиляції, системи вентиляції мають бути виключені: кондиціонери, обігрівачі і т.д. Ущільнити отвори які є або змоченою тканиною, або скетчем і ми будемо чітко давати всі вказівки і правила поведінки протягом цього часу….

Та в першу чергу варто зберігати спокій.