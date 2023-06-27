З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, "відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами".

"Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм", - додав Шмигаль.