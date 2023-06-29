На Бахмутському напрямку Сили оборони мають значні просування вперед. Через втрати росія перекидає туди додаткові сили - повідомляють у Генштабі.

Тим часом у Краматорську завершені рятувальні роботи. Кількість жертв від ракетних ударів, що їх завдали рашисти по місту та селу Біленьке, зросла - 12 людей загинули, 65 - поранені. І окупанти продовжують терор мирного населення - обстрілюють населені пункти, де залишаються українці.

Важкі бої й надалі точаться на Бахмутському напрямку. Українські воїни широким фронтом ведуть наступальні дії. Поблизу міста Бахмут росіян вибивають з раніше захоплених ними позицій.У напрямку Кліщіївки ЗСУ просунулися на 1200 метрів і ще на півтори тисячі - у напрямку Курдюмівки. Загалом на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки й Виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області.

На Маріїнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки ворога. Поразкою завершилися і спроби наступу росіян неподалік Авдіївки.

На нашому напрямку є невеличкі, але покращення. Ворог намагається повернути свої позиції, які протягом 2-3 тижнів він втратив на північ від нашого міста. Штурмує, нічого у нього не вдається. На південь від міста, Первомайське, Водяне, також штурмує. Жодного успіху немає.

У відповідь окупанти підступно гатять по місту ракетами та артилерією. Попри постійні обстріли, в Авдіївці й досі залишається мирне населення.

Вкотре закликаю, що треба їхати. Трохи більше ніж 1700 місцевих мешканців ще залишається у місті. Ну і дитина, поки ми її ще не знайшли - 12-річний хлопчик. Тому якщо хто з місцевих знає її місцезнаходження, дайте, будь ласка, знать, чи нам, чи поліції.

Напередодні трьома ракетами С-300 росіяни вдарили по приватному сектору села Шевченко. Поранило одного місцевого мешканця. Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки.

Валентин Матвієнко, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Донецькій області:

Виявлена вирва розміром приблизно 8 на 8, глибина десь три з половиною метри. Можна встановити, що вибух стався внаслідок спрацювання зенітно-ракетної типу С-300. Виявили уламки та вражаючі елементи.

Через постійні обстріли небезпечно і в Торецьку. З прифронтового міста екіпаж "Білий Янгол" вивіз чотирьох дітей та їхніх рідних. Правоохоронці з волонтерами знайшли для обох родин будинки в Київській області.

Катерина Сабірова, інспектор відділу комунікації ГУ НПУ в Донецькій області:

Хоча на вулицях зараз тиша, по місту прилітає будь-який калібр, тут знаходитися небезпечно. Тому завдання правоохоронців вивезти дві родини з маленькими дітьми.

Днями загарбники вдарили з артилерії по селу Новий Комар. Прямим влучанням снаряда рашисти зруйнували приватний будинок. Після вибуху зайнялася пожежа. Господаря вбило на місці. Його дружина зазнала тяжких поранень.

У Краматорську надзвичайники завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по середмістю.

Кількість жертв зросла до 12 людей. Вночі рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Нагадаю, 27 червня, застосувавши "Іскандер", окупанти вдарили по Краматорську, поціливши по закладу громадського харчування та в приватний сектор села Біленьке. Внаслідок двох обстрілів травмовано 65 осіб.