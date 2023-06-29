Єдиним дієвим запобіжником для росії, в питанні ядерного шантажу, має бути жорстка реакція світу.

Потенційний теракт на ЗАЕС хвилює українців. Тому що, по-перше, ми вже добре знаємо, на що здатні росіяни, а по-друге, більшість із нас пам'ятає аварію на Чорнобильській АЕС.

Втім, навіть за найгіршого сценарію розвитку подій на ЗАЕС, другого Чорнобиля в Україні не буде. Але, попри це світ повинен реагувати на ядерний шантаж кремля, аби катастрофи не сталося.

Чому ЗАЕС не ЧАЕС, і якою саме має бути реакція світу - розкажемо далі.

Підрив Запорізької АЕС! Реальна ядерна загроза чи блеф кремля?

Це реально страшно, але створити - важко…

Чого добиваються окупанти? Чи можливе повторення Чорнобиля?

Так от на Запоріжжі цього всього нема, тому не йдеться про викид чи аварію, чи надзвичайну ситуацію, яку можна було б порівнювати з Чорнобилем чи навіть з Фукусімою.

Як на ядерний тероризм росіян може вплинути світ?

Тільки такі аргументи кремлівський господар і сприймає. Аргументи сили й тиску.

Окупована росіянами Запорізька АЕС. Становище навколо станції загострюється. Українська розвідка повідомляє, план її підриву вже готовий.

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки МО України:

План повністю розроблений і затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз.

Кризовий штаб моделює можливі сценарії розвитку подій, проводяться навчання екстрених служб, населення отримує інструкції на випадок теракту.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо, що кожен громадянин має закритись, закрити системи вентиляції, системи вентиляції мають бути виключені: кондиціонери, обігрівачі тощо.

Тож, чи готуватися українцям до найгіршого? Усіх трохи заспокоїла заява представника Білого дому Джона Кірбі, мовляв, США не бачать ознак готовності росіян підірвати Запорізьку АЕС.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":

І вони запевнили, що уважно стежать за ситуацією, але поки що ніяких таких передумов немає.

Та попри це напруга в суспільстві не спала. Ще в серпні 2022-го російські військові заявляли про мінування найбільшої атомної станції Європи й відкрито погрожували її підірвати

Валерій Васильєв, командувач окупаційним гарнізоном ЗАЕС:

Тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти. Якщо буде найжорсткіший наказ - ми маємо його виконати.

Звісно, загроза підриву існувала і зберігається досі. Однак зробити це із максимально нищівними наслідками, надзвичайно складно.

Вадим Чумак, професор Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України:

Чорнобиль одразу в усіх перед очима і Фукусіма. Я можу сказати, що ситуація на Запорізькій АЕС в цьому аспекті краща і більш спокійна в порівнянні з цими двома прецедентами.

Отже, повторення чорнобильського сценарію, і аварії на Фукусімі малоймовірне. Бо всі шість енергоблоків на ЗАЕС зупинені.

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень:

Для того, щоб створити Чорнобиль, треба запустити реактор, а вони всі зупинені. Треба запустити для того, щоб реактор вийшов на нормальну потужність, там його треба і до турбіни підключати й треба запускати всі контури охолодження, які там є, пара генерація треба, щоб турбіна запрацювала, щоб почалася віддача електрики в українську електромережу. І взагалі - це дуже складно.

Ядерні реактори на ЗАЕС надійно побудовані. А після Фукусіми їх захист покращили. Реактор не вибухне навіть за умови втрати електропостачання, охолоджувачів, землетрусу чи падіння на станцію літака.

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень:

Для того, щоб створити інцидент з виходом радіації не достатньо обстріляти або підірвати міни із зовні. Не достатньо нанести авіаційний удар. Не достатньо обстріляли артилерією і засобами реактивної системи залпового вогню. Цього не достатньо.

Для підриву реактора потрібні сотні тонн вибухівки. Втім, ризики потрапляння радіації в довколишнє середовище існують. На станції є ще і ядерний могильник. Та для тотальної катастрофи цього не достатньо.

Вадим Чумак, професор Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України:

Тобто навіть, якщо підірвуть чи то реактори, чи то сховище відпрацьованого палива, чи зроблять брудну бомбу, все одно масштаби будуть локальними, ну це проммайданчик, найближчі околиці, може Енергодар, але навряд чи щось далі.

Єдиним дієвим запобіжником для росії, в питанні ядерного шантажу, має бути жорстка реакція світу.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":

Тільки такі аргументи кремлівський господар і сприймає. Аргументи сили й тиску, і якщо НАТО і Сполучені Штати будуть чітко доводити й показувати, яка буде реакція на подібні дії, то він дасть задній хід.

Нині на Запорізькій АЕС і досі перебуває місія МАГАТЕ. Це якнайкраще свідчить про те, що, принаймні, поки загроза не є настільки серйозною - говорить Олексій Їжак, який живе у Дніпрі, за сто кілометрів від станції.

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень:

Коли я почув би, що є ознаки, а МАГАТЕ б це помітило, бо це неможливо не помітити, і наша розвідка б про це знала, що росіяни намагаються вивести бодай один з реакторів із зупину і розігнати його до проєктної потужності, і потім створити аварійну ситуацію. От тоді я почав би хвилюватися.

Та сценаріїв розвитку подій може бути багато. Навіть якщо найгірше не станеться, влада повинна готуватися до ліквідації можливих радіаційних наслідків. А люди мають слідкувати за повідомленнями з офіційних джерел та виконувати розпорядження влади.