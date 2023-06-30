У Києві затримали 35-річного чоловіка, який надсилав порнографічні фото 12-річній дівчинці та вимагав від неї аналогічні зображення. Під час розслідування правоохоронними органами було встановлено ще понад 200 потерпілих дітей.

Ми виявили та вилучили більше 4 терабайтів дитячого порнографічного контенту на комп’ютері та флеш-носіях чоловіка. При подальшому відпрацюванні встановили 181 епізод його злочинної діяльності та більше 200 дівчаток віком від 10-ти до 17-ти років як з України, так і з іноземних країн, які потерпіли від дій фігуранта.

У відомстві також повідомляють, що кривдник знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їх однолітків, спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював фотографії шляхом обману, підкупом, шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням.

Правоохоронці зʼясували, що чоловік стежив за деякими школярками по дорозі додому, а дитячу порнографію продавав за кордон, отримуючи мільйонні прибутки. Поліції вдалося встановити одного з "постійних клієнтів", який купував "контент" та двох спільників, один з яких є громадянином країни-агресорки росії.

Правоохоронні органи здійснили пошук та провели допит 15 дівчат із різних регіонів України, які постраждали від дій особи, причетної до справи. Виявилося, що кілька з них зізналися, що перебували на межі самогубства, оскільки не могли витримати психологічного тиску, загроз та шантажу з боку зловмисника.