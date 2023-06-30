Залужний відповів на ядерні погрози рф [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що це його не зупинить на шляху до звільнення всіх українських територій, чим відповів на ядерні погрози рф. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
Видання зазначає, що найгірший сценарій, який може розглядати головнокомандувач ЗСУ - це загроза ядерного удару росії.
Росіяни, даними розвідки, можуть готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.
Проте Валерій Залужний різко відповів на погрози рф та російського диктатора володимира путіна.
Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що, нам здаватися?
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