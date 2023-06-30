Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що це його не зупинить на шляху до звільнення всіх українських територій, чим відповів на ядерні погрози рф. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який може розглядати головнокомандувач ЗСУ - це загроза ядерного удару росії.

Росіяни, даними розвідки, можуть готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.

Проте Валерій Залужний різко відповів на погрози рф та російського диктатора володимира путіна.