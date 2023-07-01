Останнім часом у Бердянську помітно збільшилася кількість прильотів на об'єкти, що належать російським загарбникам. У зв'язку з цим, окупанти розпочали використовувати цивільний одяг, щоб приховувати свою присутність та пересуватися по місту, - про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі "Апостроф TV".

Представник місцевої офіційної влади також розповів про наслідки останньої військової операції, проведеної Збройними силами України в Бердянську. За його словами, внаслідок цієї операції, яку партизани описують як "бавовну", у російських військах було багато загиблих і поранених.