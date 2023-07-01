Перевдягаються у цивільних, аби сховатися від партизанів: окупанти бояться "бавовни" у Бердянську [ Редагувати ]
Останнім часом у Бердянську помітно збільшилася кількість прильотів на об'єкти, що належать російським загарбникам. У зв'язку з цим, окупанти розпочали використовувати цивільний одяг, щоб приховувати свою присутність та пересуватися по місту, - про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі "Апостроф TV".
Представник місцевої офіційної влади також розповів про наслідки останньої військової операції, проведеної Збройними силами України в Бердянську. За його словами, внаслідок цієї операції, яку партизани описують як "бавовну", у російських військах було багато загиблих і поранених.
Сьогодні, власне, йдеться про склад пально-мастильних матеріалів, який, на наш погляд, був дуже важливим - там поряд розташовується база гелікоптерів, яким потрібно заправлятися. А завдяки цим гелікоптерам ворог намагається стримувати наш контрнаступ. Досить складно було знайти, де знаходиться цей склад пально-мастильних матеріалів, але його знайшли.
по темі
Безпосередньої загрози наступальних дій наземними силами з боку Білорусі немає
Українські снайпери на Бахмутському напрямку продовжують вдало нищити російський окупантів
У Бердянську українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів під час операції 30 червня
Українські військові перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Є просування як на сході, зокрема, навколо Бахмута, так і на півдні, де ЗСУ займаються вирівнюванням фронту
Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. На цьому наголосили в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Про життя в умовах постійних атак - наш наступний матеріал.