Україна через вторгення росіян втратила щонайменше третину своїх пасік. Адже бджолярство було найбільш розвинуте у східних та південних областях, які постраждали внаслідок війни. Люди хапали найнеобхідніше та покидали рідні домівки, втікаючи від російських куль та снарядів, а вулики залишали. Бджоли гинули від вибухів снарядів та пожеж. Як вплине ця втрата на рівень виробництва меду в країні, що колись була серед лідерів світового експорту меду, розбиралася Вікторія Балицька.

Солодкий, запашний та корисний. Мед можна придбати на будь-якому українському ринку.

Оксана Пурська, продавчиня меду:

Різний, мед є різні трави з акації, травневий минулорічний, липа чиста, гречка буркун трава. І ціни від 150₴ за пів літру.

Оксана вже 5 років торгує медом.. Каже, повномасштабна війна не спричинила значних змін у їх бізнесі.

Оксана Пурська, продавчиня меду:

Того року все дуже добре цвіло, і бджілки літали. Асортимент і ціни у нас не змінилися через те, що в нас весь місцевий, і ми не залежали від східних областей.

Марина - бджолярка із Ізюмського району Харківщини. Торік у лютому ій довелося покинути свою домівку і з сімєю виїжджати подалі від російських ракет.

Марина Юшкова, пасічниця:

То було якраз 26-е число, над нами пролетіла ракета і ми виїхали, що треба виїжджати. І залишили там пасіку. Взагалі думали що скоро повернемося назад.

Та село потрапило в окупацію. А коли Харківщину визволила українська армія, Марина знайшла зооактивістів, які ризикуючи життям, забрали залишки вуликів та перевезли їх на Львівщину.

Марина Юшкова, пасічниця:

То було десь до 30 вуликів, лише 12 вдалося евакуювати. Бо під час пожежі коли все горіло, то частина вуликів згоріла, а частина залишилась. І ділянка була заміновано то ДСНС допомагали розміновувати волонтерам. Там багато сіл, які зовсім знищені, тому нажаль да пропало дуже багато пасік.

Ті області, де велися, або тривають бойові дії, та ті, які інтенсивно обстрілює ворог, здавна були лідерами в українському виробництві меду, розповідає голова спілки пасічників Львівщини Володимир Горішник. Зараз бджільництво у більшості з цих регіонів - знищене.

Володимир Горішник, голова спілки пасічників Львівської області:

Ну значно була велика руйнація безпосередня військова. І значна частина пасік залишилося просто не доглянутими через стандартні речі. Люди забрали свої сім'ї, дітей і покидали своє майно і своє помешкання. В об'ємах збору меду однозначно суттєво зменшення є збору меду. І так само співпраці між пасічниками західної України і східної частини також.

Експерт каже, через війну Україна втратила приблизно третину пасік. А ще бджолярі по всій країні систематично потерпають від несумлінної обробки полів - комахи масово гинуть від пестицидів.

Всі рамки мали би бути з бджолою, а вони порожні. Нема ні одноі бджоли. Друга рамка тоже порожня, а тово розплід, з того розплоду мали народжуватися бджоли.

У цій пасіці було 280 бджолиних сімей - усі загинули. Загалом на Бродівщині постраждали пасіки у шістьох селах.

Бо там є старі, які загинули раніше, ото. А ото бачите молоденькі бджоли літають, лазять от. В них вже параліч настав і вони вже літати не можуть. Вони отруєні.

Пасічники звернулися до поліції. Проте причини загибелі мільйонів комах не відомі, адже ще немає результатів експертиз. Володимир Горішник каже, ця масова загибель бджіл не вплине суттєво на стан виробництва меду в країні. Галузь має більш серйозні виклики - це тенденція до зниження ціни на мед.

Володимир Горішник, голова спілки пасічників Львівської області:

Знаєте, я вам скажу, ви будете сміятися, на сьогоднішній день заготівельна ціна озвучена на ріпаковий мед на рівні 55 - 60 гривень за кілограм, це нонсенс.

Бджолярство почало занепадати ще до війни, каже Володимир Горішник. Упродовж останнього десятиліття Україна була серед лідерів з постачання меду у світі. Але натуральний продукт стрімко витісняє штучний заміник.

Володимир Горішник, голова спілки пасічників Львівської області:

На світовому ринку присутня у відсотковому, якщо взяти співвідношенні, то напевно до 50-60% відсотків, на превеликий жаль, присутній сурогат. І цей сурогат він впливає, він зробив вже свою негативну дію привчив ще клієнтів до низької ціни. Смаку розмаїття і по своїм фізичним хімічним властивостям, то хочу вам сказати, краще українського меду немає. Вони бояться присутності нашої на ринку нашого меду.

А ще, каже пасічник, в Україні немає належної популяризації вживання продуктів бджільництва - це малює сумні перспективи для галузі.