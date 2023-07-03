3 липня наступає друга літня повня, яка має особливість - супермісяць, коли Місяць наближається надзвичайно близько до Землі. Розберімось, як він впливає на людину.

Липнева повня отримала назву "грозова", оскільки вона припадала на дощовий сезон. Існує ще одна назва повного Місяця - "Оленячий", що походить від того, що самці оленів отримують роги в цей період.

Липнева повня є однією з найбільш енергетично насичених. Це пов'язано з тим, що вона співпадає з супермісяцем - коли Місяць знаходиться найближче до Землі. Тому місячний диск стає яскравим і великим, і може суттєво впливати на людське життя та змінювати його.

Під час липневої повні Місяць буде знаходитись у знаку Козерога, що трохи пом'якшить його вплив на людей. Проте, у цей час можливі конфлікти та сварки, оскільки люди будуть емоційно виснаженими й розгубленими. Важливо уникати будь-яких провокацій, оскільки з часом все врегулюється, а напруженість зникне. Також варто бути обережними з інтуїцією, оскільки вона може підвести.

Великий і яскравий місячний диск можна спостерігати з 2 по 4 липня. Повня настане 3 липня о 14:39 за київським часом.

Що не можна робити в повню?

не можна з'ясовувати стосунки і вплутуватися в сварки - це все буде мати погані та довгограючі наслідки;

не радять починати нову роботу, бізнес, змінювати роботу;

не слід перевтомлюватися, займатися важкою фізичною працею;

не радять освідчуватися і одружуватися - шлюб буде складним;

не потрібно робити дорогі покупки - витрати будуть невиправдані;

не можна йти на планові хірургічні операції;

не слід стригтися;

не радять вирушати в тривалі поїздки - буде багато неприємностей.

період повні не підходить для посадки рослин і дерев.

деякі господині остерігаються в цей час консервувати - мовляв, банки позривають.

Що потрібно робити в повню?