Пасажири глибоководного апарата "Титан" вирушили у свою подорож на дно Атлантичного океану з музикою на своїх мобільних телефонах та перебували в повній темряві, щоб заощадити електроенергію. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на розповідь дружини й матері загиблих у батискафі бізнесмена та їхнього сина.

Востаннє Крістін Давуд бачила свого чоловіка Шахзаду та їхнього сина Сулемана у Північній Атлантиці. Це був День батька, 18 червня, і вона спостерігала з корабля підтримки, як вони забиралися на підводний човен під назвою "Титан".

19-річний Сулеман мав при собі кубик "Рубіка". Шахзада мав фотоапарат Nikon, прагнучи закарбувати вид морського дна через єдиний ілюмінатор "Титаніка".

Це був гарний ранок, - сказала Крістін Давуд.

Пізніше того ж ранку пані Давуд почула, як хтось сказав, що зв'язок з "Титаном" було втрачено. Берегова охорона США підтвердила, що це сталося через 1 годину 45 хвилин після занурення.