Туреччина не скасує свою протидію вступу Швеції до НАТО, якщо Стокгольм не припинить переховувати групи, які Анкара вважає терористами.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Усі повинні визнати, що вони не можуть будувати дружні відносини з Туреччиною, дозволяючи терористам проводити демонстрації на центральних площах своїх міст", - сказав він.

Останніми місяцями демонстранти в Стокгольмі розмахували прапорами на знак підтримки Робітничої партії Курдистану (РПК), яка також вважається терористичною групою західними союзниками Туреччини.

"Наша позиція, очікування та обіцянки, які були дані, були гранично зрозумілі. Нині ми відстоюємо ті самі принципи, що й минулого року. Ми просто хочемо, щоб вони залишалися вірними тому, що підписали", - сказав Ердоган.