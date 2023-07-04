Історія про тих, хто допомагає шукати злочинців: як тренуються напарники кінологів Нацполіції [ Редагувати ]
А далі - історія про тих, хто допомагає шукати злочинців. Службові собаки - виконують завдання на деокупованих територіях, чергують на блокпостах, шукають вибухівку та зброю. І свої навички вони, як і люди, постійно відпрацьовують, щоб бути у формі. Як тренуються напарники кінологів Нацполіції у Чернівцях - подивіться.
Під час відпочинку з улюбленою іграшкою Нора грайлива. По-іншому службова собака поводиться, шукаючи наркотики чи вибухівку.
Разом з іншими чотирилапими напарниками чернівецьких поліцейських бельгійська вівчарка виконувала завдання на деокупованій Київщині.
Олександр Ільченко, інспектор-кінолог:
Там ми несли службу переважно на блок-постах, але залучались і до інших відпрацювань. Шукали зниклих безвісти людей.
Кінологи кажуть: собаки надійні та вірні помічники. Завдяки їхній пильності та інстинктам час роботи у Гостомелі, Бучі, Ірпені знаходили чимало зброї і вибухівки.
Олександр Ільченко, інспектор-кінолог:
Ми зупинили на блокпості автомобіль, я запустив собаку, вона обнюхувала, сигналізувала мені, що знаходиться якась вибухівка в автомобілі. Після більш детального обшуку виявили гранату під сидінням.
Кожен зі напарників Чернівецьких кінологів має особливі навички та завдання. Хтось - натренований на пошук вибухівки чи наркотиків, інші - знешкоджувати терористів.
Іван Андрусяк, т.в.о.керівника кінологічного центру:
Всього в кінологічному центрі є 30 службових собак. 14 з яких - розшукові, 8 з пошуку вибухових речовин та зброї. 2 собаки-антитерорист, 2 собаки з пошуку трупів і дві собаки з пошуку наркотичних речовин.
За кожним із напрямів кінологи тренують напарників з самого малечку. Ось у спеціальній навчальній кімнаті ховають імітацію наркотиків.
Лабрадора нюх не підвів!
Кінологи зі службовими собаками готуються до завдань у прифронтових та деокупованих регіонах. А поки щодня виїжджають на виклики у Чернівцях та області. Войовничий Арс, приміром, нещодавно відзначився тим, що швидко відшукав 11-річну дівчинку, яка заблукала в обласному центрі.
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