Раніше вони шукали кримінальних злочинців, а тепер - ще й військових. Експерти-криміналісти виїздять на місця скоєння злочинів, вилучають і фіксують речові докази. Наша знімальна група поспілкувалася з криміналістом, що повернувся з відрядження на Херсонщину.

Олександр Коваленко працює криміналістом вже тринадцять років. І його робота без цієї валізки неможлива.

Валики, телескопічний пензлик, пробірки, бачите, ножиці упаковані окремо, це для вилучення біологічних слідів.

Він одним із перших потрапляє на місце злочину у складі слідчо-оперативної групи. І намагається встановити усі деталі та зібрати якнайбільше речових доказів. Пропустити не можна навіть дрібниці.

Розміри сліду кожен може описати, а от шо тут вдавлення, які елементи, яку форму.

Днями Олександр повернувся із двомісячного відрядження на Херсонщину. Там фіксували наслідки агресії рф і це болісний досвід, говорить криміналіст.

Олександр Коваленко, співробітник ГУ НПУ в Черкаській обл.:

Ти коли їдеш, ти бачиш, шо у кожному будинку було своє життя, зараз їх нема, в когось краща ситуація, в когось гірша, але оці всі посадки, де шли бої, то важка ситуація, але з і ншого боку, вона показує ,шо треба робити максимально там, де ти находишся, максимум, шо ти можеш.

Після того, як окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, співробітники поліції допомагали жителям підтоплених територій і там теж, під обстрілами, продовжували свою роботу.

Олександр Коваленко, співробітник ГУ НПУ в Черкаській обл.:

Для мене, як для криміналіста, таке поняття як мертва людина не є якимсь унікальним, але побувавши там,розумієш, наскільки ми були далекі від цього і на даний час вислів "Дякую ЗСУ" я вкладаю набагато більше. Ярозумію, шо, дай боже здоровʼя нашим хлопцям, вони велику роботу роблять.

Найгірше, зізнається правоохоронець, бачити дітей на війні.

Шоб ви розуміли, оця дитина живе постійно там, де ідуть обстріли, позитивна дитина, чемна, вона перше, шо підішла привіталась, а це говорить багато про шо.

Багато аспектів своєї роботи Олександр не може озвучувати і волів би забути. Визнає, що складно, але планує продовжувати працювати, бо саме так має чинити той, хто присягав на вірність Україні.

Олександр Коваленко, співробітник ГУ НПУ в Черкаській обл.: