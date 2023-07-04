Сьогодні День національної поліції. Пам'ятна дата була затверджена президентським указом п'ять років тому. І впродовж нашого ефіру ми розповідаємо про тих, хто стоїть на варті правопорядку.

Наступний матеріал про сільського шерифа з Кіровоградщини - 33-річного Тимура Сатибаєва. Чому став поліцейським? І як змінилася служба за ці роки? Дивімося.

Тимур Сатибаєв, поліцейський офіцер громади:

Доброго дня, я Сатибаєв Тимур, мені 33 роки, я поліцейський офіцер громади Великосеверинської територіальної громади, в органах я з 2007 року, коли поступив в Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, в органи я пішов, мабуть, завдяки своєму батькові, він у мене пенсіонер МВС. я побачив як він працював, працював міліціонером, допомагав людям і я так само забажав допомагати людям.

Ранок шерифа - як тут називають Тимура, - розпочинається зі спілкування.

Сергій Левченко, сільський голова Великосеверинівської тергромади:

Попередній досвід роботи з поліцією, на той час ще міліцією, відбувався яким чином, у нас дільничого офіцера можна було побачити раз на три місяці, тобто це зовсім незручно, людям нема куди звернутися і ті питання, які потребували реакції поліції, не вирішувались. На сьогоднішній день у нас навпаки все відбувається, поліцейські офіцери громади постійно знаходяться на території, вони постійно в русі.

Патрулювання, дотримання правил дорожнього руху, спілкування з людьми, реагування на звернення, перевірка місцевих магазинів.

А ще профілактична робота з місцевими, реагування на дрібне хуліганство та домашнє насильство.

Однак робота поліцейського офіцера громади - це і важкі злочини та надзвичайні ситуації. Тимур затримував підозрюваного у вбивстві, надавав невідкладну допомогу при зупинці серця, допомагав ліквідовувати наслідки аварії бензовоза та виявляв уламки ракети.

Тимур Сатибаєв, поліцейський офіцер громади:

Почули дуже великий вибух на одному із полів в селі, мною було виїхано і виявлено ракету в землі і з працівниками ДСНС було вилучено ракету з землі з місця події.

На запитання: яку б професію він обрав, якщо б мав повторний вибір: Тимур відповідає однозначно: поліцейський! І додає, тільки після реформи.

Тимур Сатибаєв, поліцейський офіцер громади:

В міліції я пам'ятаю як я працював дільничним в місті Кропивницькому, у мене була підшефна територія, була центральна частина і це постійно якісь масові заходи, охорона громадського порядку, тобто не було даже часу якісь матеріали зібрати, з людьми поспілкуватися, постійно десь бігіаєш-бігаєш, ходиш пішком, службового автомобіля не маєш.

Надія Стахова, жителька громади:

Наші хлопці помагають дуже скрізь, роз'яснюють всю роботу, звертаємось до них по любому питанню, допомагають, дітки дуже люблять, потому шо їздять в садік, їздять в школу, проводять профілактики.

Пів року Тимур патрулював деокупований Херсон. Там виявляв колоборантів, стежив за порядком та допомагав пораненим під час ворожих ракетних обстрілів.

Тимур Сатибаєв, поліцейський офіцер громади:

Багато хлопців з території громади забрали в ЗСУ і дуже був така ситуація, що коли вони повернуться, не було пред'яви, що я відсидівся в мирному місті, але було велике моє здивування, коли інша пред'ява, багато хлопців телефонували: з ким я залишив їхні родини? Ненависть до росії, ненависть до агресора, те, що моя держава в такій ситуації і небажання, щоб моя дитина і моя рідна громада бачила таку ситуацію.

Навіть після закінчення робочого дня телефон Тимура - не замовкає. Дзвонять з різних питань: і поскаржитись, і проконсольтуватись.

Тимур Сатибаєв, поліцейський офіцер громади: