Обладнання, за допомогою якого відбувається дублювання ідентифікаційного номеру, нині є лише у кількох містах України.

В Україні спростили правила реєстрації та перереєстрації автівок. Утім, фахівці сервісних центрів МВС радять автовласникам не втрачати пильності. Бо, кажуть, активізувалися шахраї. Як убезпечити себе? Та які ще нововведення чекають на автомобілістів? Дивіться далі.

Cвого залізного красеня, що був завезений зі Швейцарії, Сергій реєструє уперше. Каже - має неабиякий досвід роботи в автомобільному бізнесі. Радіє тому, що процедура оформлення машини з часом лише спрощується.

Сергій - власник автомобіля:

Набагато простіше. Глобально набагато. Бувало таке, що можна було одну автівку оформлювати пів дня, а зараз на протязі 40 хвилин це відбувається.

Віднедавна процес оформлення став іще простішим. Покупець може відмовитися від отримання висновку Експертної служби МВС. Виключення - якщо вживаний автомобіль було вперше ввезено з-за кордону. Тоді експертне дослідження - процедура обов'язкова. Коштує послуга, як і раніше, 350 гривень.

У нашого героя це перша реєстрація авто. Відтак Сергій проходить експертне дослідження. До того ж самі експерти наголошують - відмовляючись від оцінки фахівців, автовласник ризикує втратити набагато більше, ніж 350 гривень.

Аркадій Морохов, заступник директора Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України:

На даний час разом із класичним перебиттям знаків номеру кузова та двигуна злочинці використовують крупно-вузлову заміну номерних деталей. Далі автомобілі були знищені в результаті бойових дій. Залишились документи, залишився власник. У власника є бажання ці документи продати, у злочинців є бажання їх купити, для того щоб,викрасти потім і для легалізації транспорту, який був ввезений на територію України та не розмитнений або легалізації транспорту, який був викрадений.

Це лише одна з популярних злочинних схем, якими користуються шахраї на ринку авто. За перше півріччя 2023-го - правоохоронці по всій країні зафіксували майже 400 автомобілів із підробленими ідентифікаційними номерами двигуна. Тож радять не економити на послугах експертів МВС. Або принаймні самостійно звертати увагу на явні ознаки злочину.

Михайло Тонконогий - голова профспілки автоперевізників Дніпропетровської області:

Перше, це видимі, власне, пошкодження вінкоду або дублюючих органів. Тобто дублюючих табличок, наклейок, того, що ж на автомобілі, як ідентифікатор. По-друге, це відсутність або вінкоду чи дублюючих табличок або наклейок. Таких машин сотні, на жаль, таких машин навіть тисячі, тому громадянам варто бути пильними.

Дублювання ідентифікаційних номерів на автомобілі - одна з нових послуг, яку можна отримати у сервісному центрі МВС.

Ігор Зозуля - завідувач відділу криміналістичних досліджень транспортного засобу:

Це як фотографія у паспорті громадянина - це літера - цифрове позначення, в якому закодована вся інформація про транспортний засіб. Він наноситься на спеціальних маркувальних площадках. В разі якогось ДТП, не буду показувати на цьому автомобілі, у разі ДТП, корозії чи угону, якщо номер прийшов в неугодність і не читається,то ми дублюємо його на спеціальних місцях.

Обладнання, за допомогою якого відбувається дублювання ідентифікаційного номеру, нині є лише у кількох містах України. Віднедавна - й у Дніпрі.

Зараз це буде літерне позначення - Слава Україні, ось це апарат сам маркувати, наноситься на те місце, де буде номер, це металева пластина, зараз я вам продемонструю. Друкую "Слава Україні".

Вартість послуги - близько 10-ти тисяч гривень. Процес займає лічені секунди.

Ігор Зозуля - завідувач відділу криміналістичних досліджень транспортного засобу:

Більше бумажна робота. Транспортний засіб перед тим, як маркувати, ми досліджуємо у повному обсязі, для того,щоб приступники не могли скористатися цими послугами, щоб кримінальний транспорт нам не підсунули.

Вже у вересні провести реєстрацію автомобіля можна буле через Інтернет - зазначають в МВС. Тоді на порталі "Дія" з'явиться новий розділ - онлайн-сервіс із перереєстрації транспортних засобів.