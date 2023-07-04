Творчість - сильніша за ворожу зброю: як працює Академія музичних мистецтв (відео) [ Редагувати ]
Коли творчість - сильніша за ворожу зброю. Наш наступний матеріал - про дитячу Академію музичних мистецтв, яка десять років працювала у Харкові. Але з початком повномасштабної війни засновникам довелося перевезти увесь інвентар до Києва. І тепер тут займаються, зокрема, й діти-переселенці з Харкова.
Маленька Катя тільки навчається співати. Каже, спочатку було складно. Але що далі займається вокалом, то більше подобається. Разом із батьками дівчинка - переїхала до Києва з Харкова рік тому, коли місто намагалися захопити російські військові.
Катя Яковлева, переселенка з Харкова:
В перші дні ми дуже ну якби ночі колотило і потім ми вже ну як привикли к цьому і почався обстріл дуже сильний, і ми ховалися в паркінгах.
Академія музичних мистецтв, де нині займається Катя, - теж свого роду переселенка. Протягом десяти років заклад діяв у Харкові. Втім через постійні обстріли засновники вирішили перевезти школу до столиці.
Тетяна Ковальова, співзасновниця Академії музичних мистецтв:
Було дуже багато учнів, але, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення нам прийшлося зупинити діяльність, і це було дуже небезпечно. І десь впродовж місяця ми вирішили евакуювати обладнання студії і нам вдалося.
Поки шукали місце для школи, певний час проводили заняття онлайн. Аби маленькі вихованці не втрачали навички.
Світлана Ковальова - співзасновниця Академії музичних мистецтв:
Це мої учні були і є з Харкова, які так вийшло, що виїхали за кордон та рік ми з ними займалися на онлайні. Коли з дітьми займалася, я побачила, які вони сильні.
Студія звукозапису, кімнати для репетицій, класи для вокалу. Невеличке приміщення у центрі Києва розташоване у підвалі, аби навіть під час повітряних тривог діти були у безпеці. Академія музичних мистецтв, що переїхала з Харкова, тепер має такий вигляд.
Тетяна Ковальова- співзасновниця Академії музичних мистецтв:
Ми планували робити філії, але війна от бачите, як буває. Вона просто підштовхнула нас до такого кроку і зробити це тут. Тобто є шанс, у нас буде 2 філіали так, що віримо в майбутнє, віримо в перемогу.
А це перші здобутки працівників і вихованців Академії на новому місці. Нещодавно вони презентували запис своєїверсії відомої пісні.
Сергій Безуглий, звукорежисер:
Якщо ми могли, ми б найняли команду. У нас були апарати, освітлювачі і таке інше, але ми просто 2 божевільних людини, які сказали, давайте, ми любимо свою справу.
Підготовка тривала три місяці, каже звукорежисер. Сергій узяв на себе і аранжування, і зйомки відео.
Сергій Безуглий – звукорежисер:
Коли ми готувалися до зйомок, то я давав їм 3 основні ключові слова, які вони повинні розуміти, виконуючи цю пісню а 3. Останні слова, які вони повинні розуміти, виконуючи цю пісню і знімаючись в цьому проекті. Це була сила, гордість та любов, тому що ми сильні ми здатні вистояти.
Світлана Ковальова - співзасновниця Академії музичних мистецтв:
Це мої учні були і є з Харкова, які так вийшло, що виїхали за кордон та рік ми з ними займалися на онлайні. Коли з дітьми займалася, я побачила, які вони сильні.
Кліп викладачі представили батькам своїх вихованців на звітному концерті. Засновниці переконані - виконана дитячими голосами відома пісня звучить із якоюсь особливою вірою у майбутнє, де вже немає війни.
по темі
Вироби планують продати, щоб допомогти одній з громад Херсонщини, яка потерпала від обстрілів та окупації. Як військові знаряддя стали витворами мистецтва?
Перевірки, які влаштували у Києві та й інших містах після загибелі людей, яких не пустили до укриття, показали - чимало порушень є навіть там, де мають ховатися діти. Допомогти зголосилися благодійники з-за кордону. Як саме - дивіться далі.
Канікули на морі організували в рамках благодійного проекту "Дитинство без війни". Дорослі сподіваються, морські хвилі допоможуть дітям хоч трохи забути про їхні зруйновані, спалені, змиті водою будинки.
За час повномасштабного вторгнення в Україні росіяни вбили 490 дітей, 1031 - зазнали поранень. Проте насправді постраждалих значно більше, адже війна травмує ще й психіку. В "Охматдиті"організували проєкт ментальної допомоги - наймолодших пацієнтів лікуватимуть музикою. Перший сеанс незвичайної терапії - слухав і Даніїл Снісар.
У Берліні головним героєм графіті став Олександр Мацієвський. Боєць ЗСУ, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні". Наша кореспондентка у Берліні поспілкувалася з художниками. Її матеріал - далі.
Бронемашина без вчасної заправки - стає мішенню для ворога і пасткою для наших воїнів. Хто та як доправляє пальне на передову - дивіться в сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.