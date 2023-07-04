Коли творчість - сильніша за ворожу зброю. Наш наступний матеріал - про дитячу Академію музичних мистецтв, яка десять років працювала у Харкові. Але з початком повномасштабної війни засновникам довелося перевезти увесь інвентар до Києва. І тепер тут займаються, зокрема, й діти-переселенці з Харкова.

Маленька Катя тільки навчається співати. Каже, спочатку було складно. Але що далі займається вокалом, то більше подобається. Разом із батьками дівчинка - переїхала до Києва з Харкова рік тому, коли місто намагалися захопити російські військові.

Катя Яковлева, переселенка з Харкова:

В перші дні ми дуже ну якби ночі колотило і потім ми вже ну як привикли к цьому і почався обстріл дуже сильний, і ми ховалися в паркінгах.

Академія музичних мистецтв, де нині займається Катя, - теж свого роду переселенка. Протягом десяти років заклад діяв у Харкові. Втім через постійні обстріли засновники вирішили перевезти школу до столиці.

Тетяна Ковальова, співзасновниця Академії музичних мистецтв:

Було дуже багато учнів, але, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення нам прийшлося зупинити діяльність, і це було дуже небезпечно. І десь впродовж місяця ми вирішили евакуювати обладнання студії і нам вдалося.

Поки шукали місце для школи, певний час проводили заняття онлайн. Аби маленькі вихованці не втрачали навички.

Світлана Ковальова - співзасновниця Академії музичних мистецтв:

Це мої учні були і є з Харкова, які так вийшло, що виїхали за кордон та рік ми з ними займалися на онлайні. Коли з дітьми займалася, я побачила, які вони сильні.

Студія звукозапису, кімнати для репетицій, класи для вокалу. Невеличке приміщення у центрі Києва розташоване у підвалі, аби навіть під час повітряних тривог діти були у безпеці. Академія музичних мистецтв, що переїхала з Харкова, тепер має такий вигляд.

Тетяна Ковальова- співзасновниця Академії музичних мистецтв:

Ми планували робити філії, але війна от бачите, як буває. Вона просто підштовхнула нас до такого кроку і зробити це тут. Тобто є шанс, у нас буде 2 філіали так, що віримо в майбутнє, віримо в перемогу.

А це перші здобутки працівників і вихованців Академії на новому місці. Нещодавно вони презентували запис своєїверсії відомої пісні.

Сергій Безуглий, звукорежисер:

Якщо ми могли, ми б найняли команду. У нас були апарати, освітлювачі і таке інше, але ми просто 2 божевільних людини, які сказали, давайте, ми любимо свою справу.

Підготовка тривала три місяці, каже звукорежисер. Сергій узяв на себе і аранжування, і зйомки відео.

Сергій Безуглий – звукорежисер:

Коли ми готувалися до зйомок, то я давав їм 3 основні ключові слова, які вони повинні розуміти, виконуючи цю пісню а 3. Останні слова, які вони повинні розуміти, виконуючи цю пісню і знімаючись в цьому проекті. Це була сила, гордість та любов, тому що ми сильні ми здатні вистояти.

Світлана Ковальова - співзасновниця Академії музичних мистецтв:

Це мої учні були і є з Харкова, які так вийшло, що виїхали за кордон та рік ми з ними займалися на онлайні. Коли з дітьми займалася, я побачила, які вони сильні.

Кліп викладачі представили батькам своїх вихованців на звітному концерті. Засновниці переконані - виконана дитячими голосами відома пісня звучить із якоюсь особливою вірою у майбутнє, де вже немає війни.