Благодійники з-закордону зголосилися допомогти зі шкільними укриттями (відео) [ Редагувати ]
Місця для сидіння, питна вода, електрика, вентиляція. І це не весь список вимог до укриттів, де можуть ховатися люди під час повітряних тривог. Втім перевірки, які влаштували у Києві та й інших містах після загибелі людей, яких не пустили до укриття, показали - чимало порушень є навіть там, де мають ховатися діти. Допомогти зголосилися благодійники з-за кордону. Як саме - дивіться далі.
Немає санвузлів, вентиляція не працює, а замість двох - лише один вихід. Такий вигляд має укриття у цій школі у Соломʼянському районі столиці. На початку війни вчителі взялися самі хоч якось облагородити підвал.
Лариса Хоміцька, директорка школи №229:
Весь хлам, який був у підвальних приміщеннях, вигрузили власноруч. Вигрузили 3 контейнери. Підвальні приміщення були в жахливому стані, там був грибок, пліснява, штукатурка обвалювалася. Ми все це оббили, з вчителями пошпатлювали все, що могли, пофарбували. Управління освіти пішло на зустріч, допомогли зробити стелю, залили підлогу, поставили двері.
Втім учителі добре розуміють: аби підвал у школі перетворився на повноцінне укриття, потрібно зробити ще багато чого, а отже й грошей витратити більше. Із цим нині допомагають благодійники.
Андрій Богданець, співзасновник благодійного фонду:
Облаштовує укриття для дітей в школах та садочках, проєкт розрахований на 30 + обʼєктів по цілій Україні. Приблизно на цей проєкт ми виділяємо 120 мільйонів гривень. Укриття будуть в біля 10ти регіонів. Співпрацюємо ми з міжнародним фондом Фрідом Холдін Корпарейшн, вони основний донатер нашого проєкту.
Проєкт передбачає капітальний ремонт у кожному з обраних укриттів. У 229-й школі безпечний простір для учнів і вчителів вирішили облаштувати там, де колись був по суті склад для непотрібних речей.
Звідси потрібно буде забирати десь півтора метри землі. І робити повністю нове укриття. Щоб ви розуміли який фронт робіт і на скільки він буде вартісним. Це не побілити, не покрасити, це просто робити все з нуля.
Ось такий вигляд, за планами спонсорів, матиме укриття після завершення всіх робіт.
Має виглядати таким чином, я в це щиро вірю і ми прикладемо всі зусилля.
А це вже дитячий садок, в іншому районі Києва. Тут уже тривають роботи з облаштування приміщення, де протягом усього навчального року малюки ховалися під час повітряних тривог.
Ірина Цимбалюк, директорка закладу дошкільної освіти №373:
Діти в нас з двох років до шести. Дітки могли там перебувати до 5 годин на час повітряної тривоги.
В укритті цієї школи роблять ремонт уже близько трьох тижнів. Лагодять вентиляцію, обшивають стіни гіпсокартоном.
По-іншому вже виглядає: те що було, те що буде.
Облаштувати всі укриття в усіх обраних школах і дитсадках благодійники планують до початку нового навчального року.
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