Одна із головних запорук успіху на полі бою - це ефективна робота артилерії. Наші гарматники здійснюють десятки бойових виїздів щодня.

Наступний репортаж, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, - про один день роботи 72-ої окремої механізованої бригади.

Дорогу до позицій наших артилеристів ворог постійно прострілює. Тому їдемо - швидко.

Рік назад оце ж тут пшениця де росла, все випалили, все чорне було…

Тут, просто в лісі, військовослужбовці несуть чергування. Тут же, просто неба, ночують.

Маріамна Маркевич, кореспондентка Військового телебачення України:

Ми зараз знаходимось на позиціях артилеристів однієї з легендарних бригад. Наразі чекаємо координат, і будемо виїжджати ось цією дівчинкою, аби відпрацювати по ворожих цілях.

Самохідну артилерійську установку "Гвоздика" механік-водій назвав на честь своєї дружини.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми стараємось подавить атаку їхню, ми прикриваємо свою же піхоту. Єсть дальні целі - работаєм по дальнім целям. Нема дальних целєй, сидим ждем команду.

Юрій воює з початку повномасштабного вторгнення.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

У меня семья была в оккупации, у меня ребенку было два месяца. Они зайшли на Ирпень через их село. И вот это у меня была больше всего боязнь, когда я стоял под Броварами, думая что у меня жинка молодая, дочке два месяца.. а сейчас они за границей, я не переживаю, ось приедут в конце этого месяца и думаю, что в конце месяца я увижу свое чудо маленькое…

На рахунку цієї гармати та її екіпажу - сотні успішно виконаних бойових завдань. Військові кажуть – "Гвоздика"давно довела свою ефективність на фронті. Може поцілити у ворожу ціль на відстані до 15-ти кілометрів!

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

"Гвоздика" мені подобається за її рухливість. Вона легка, маневрена, на ній можна швидко зайняти вогневу позицію, швидко залишити і тікати від тих же безпілотників, що ми не раз робили.

Інтерв'ю доводиться перервати - артилеристи отримали нову ціль. Разом поспішаємо на вогневу позицію.

Відпрацювали по ворогу за лічені хвилини. Оперативно повертаємося в укриття.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Слава Богу, в нас зараз є хороше забезпечення безпілотними літальними апаратами, і під час ведення стрільби ми отримуємо досить швидко. Нас повідомляють про результати стрільби і вводять коригування, відповідно чим швидше ми отримаємо інформацію, вводиться коригування, і тим швидше ми відпрацьовуємо.

В екіпажу "Вікторії" часу на відпочинок майже нема. Завдання надходять одне за одним.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Если много целей, то можна от 10-ти выездов до целого дня. Отак от, только приехал и начинаешь работать, работать, не успеваешь просто машину заряжать.

Та наші співбесідники на втому не скаржаться. Адже знають - заради кого вони тут.