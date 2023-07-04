Одна із головних запорук успіху на полі бою - це ефективна робота артилерії: як вона працює (відео) [ Редагувати ]
Одна із головних запорук успіху на полі бою - це ефективна робота артилерії. Наші гарматники здійснюють десятки бойових виїздів щодня.
Наступний репортаж, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, - про один день роботи 72-ої окремої механізованої бригади.
Дорогу до позицій наших артилеристів ворог постійно прострілює. Тому їдемо - швидко.
Рік назад оце ж тут пшениця де росла, все випалили, все чорне було…
Тут, просто в лісі, військовослужбовці несуть чергування. Тут же, просто неба, ночують.
Маріамна Маркевич, кореспондентка Військового телебачення України:
Ми зараз знаходимось на позиціях артилеристів однієї з легендарних бригад. Наразі чекаємо координат, і будемо виїжджати ось цією дівчинкою, аби відпрацювати по ворожих цілях.
Самохідну артилерійську установку "Гвоздика" механік-водій назвав на честь своєї дружини.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми стараємось подавить атаку їхню, ми прикриваємо свою же піхоту. Єсть дальні целі - работаєм по дальнім целям. Нема дальних целєй, сидим ждем команду.
Юрій воює з початку повномасштабного вторгнення.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
У меня семья была в оккупации, у меня ребенку было два месяца. Они зайшли на Ирпень через их село. И вот это у меня была больше всего боязнь, когда я стоял под Броварами, думая что у меня жинка молодая, дочке два месяца.. а сейчас они за границей, я не переживаю, ось приедут в конце этого месяца и думаю, что в конце месяца я увижу свое чудо маленькое…
На рахунку цієї гармати та її екіпажу - сотні успішно виконаних бойових завдань. Військові кажуть – "Гвоздика"давно довела свою ефективність на фронті. Може поцілити у ворожу ціль на відстані до 15-ти кілометрів!
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
"Гвоздика" мені подобається за її рухливість. Вона легка, маневрена, на ній можна швидко зайняти вогневу позицію, швидко залишити і тікати від тих же безпілотників, що ми не раз робили.
Інтерв'ю доводиться перервати - артилеристи отримали нову ціль. Разом поспішаємо на вогневу позицію.
Відпрацювали по ворогу за лічені хвилини. Оперативно повертаємося в укриття.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Слава Богу, в нас зараз є хороше забезпечення безпілотними літальними апаратами, і під час ведення стрільби ми отримуємо досить швидко. Нас повідомляють про результати стрільби і вводять коригування, відповідно чим швидше ми отримаємо інформацію, вводиться коригування, і тим швидше ми відпрацьовуємо.
В екіпажу "Вікторії" часу на відпочинок майже нема. Завдання надходять одне за одним.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Если много целей, то можна от 10-ти выездов до целого дня. Отак от, только приехал и начинаешь работать, работать, не успеваешь просто машину заряжать.
Та наші співбесідники на втому не скаржаться. Адже знають - заради кого вони тут.
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