Під час спроби заколоту, яку очолив Євген Пригожин, президент російської федерації володимир путін покинув москву. Російський опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що в нього є інформація про пересування путіна під час заколоту "Вагнера" 24 червня. Про це повідомляє Newsweek.

Колишній олігарх Ходорковський, колись найбагатша людина росії, до того, як потрапив у немилість до путіна, заявив, що стежив за пересуваннями російського президента під час короткочасного заколоту.

За його словами, він дізнався від одного зі своїх контактів, що путін покинув москву літаком під час невдалого перевороту і, швидше за все, попрямував до своєї резиденції на Валдаї, розташованої між Тверською і Новгородською областями росії, неподалік від москви.

Очевидна відсутність путіна під час заколоту підживлювала спекуляції про його місцезнаходження, а інформація від контакту Ходорковського є останнім свідченням з численних джерел, включно з даними відстеження літаків, про те, що російський президент не перебував у москві.

Колишній російський нафтовий магнат Ходорковський очолював енергетичну компанію ЮКОС до того, як провів десять років у російській в'язниці за політично вмотивованими звинуваченнями. Він був одним з перших прихильників демократичних змін у росії, критикуючи повсюдну корупцію під час телевізійної зустрічі з путіним на початку 2003 року. Ходорковський був помилуваний російським президентом у 2013 році, але залишається провідним критиком його режиму.