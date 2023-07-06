Ракетний удар по Первомайському: які наслідки [ Редагувати ]
Ракетний удар по Первомайському на Харківщині. П'ятеро людей - у лікарні, постраждаліоговтуються від ракетного удару. 4 липня серед білого дня росіяни "Іскандером" вдарили по житловому мікрорайону. Ракета поцілила в парковку біля багатоповерхівки. В той час, коли біля будинків гралися діти. Удар був такої сили, що вирваний мотор від автомобіля закинуло на 4-й поверх, а бампер знайшли на даху 9-поверхівки. У перший день до медиків звернулося 43 людини. Зараз у лікарні - ще 5-ро. Їх життю нічого не загрожує. Та люди налякані й переживають, як їм тепер відновити своє житло.
Пані Алла ще й досі в лікарні. Згадує, коли прилетіла ракета, саме поралася на кухні.
Алла Герасимчук, постраждала:
Сіла тільки їсти, ще не начала. Почула гуркіт. Глянула у вікно отакими очима, і мені це вікно в очі. Більш нічого не помню. Помню, що в крові, перебило ніс, щось з очима. Ну там витягували, доктор витягував мені пластик, від очків, бо я в очках була. От зараз капають очі, перебінтовують руку, ну вроді би легше.
Двоє постраждалих - 10-місячне немовля і літня жінка - у харківських лікарнях. Ще троє - лишаються в первомайському стаціонарі. Місцеві лікарі кажуть, коли сталася біда, на роботу одразу ж прибігли всі медики, які були у місті.
Олександр Панарін, завідувач хіургічного відділення Первомайської лікарні:
Були вдома після чергування, після змін, без виклику поприходили. Місто малесеньке, тому всі чули вибух. 3вернулися поетапно до нас загалом 43 людини. Загалом це різані рани з вибуховими травмами. Люди були дуже налякані. Зараз в хірургічному відділенні на стаціонарному лікуванні знаходиться три людини, які ще потребують стаціонарного лікування.
Пані Ольга, кадри з якою облетіли увесь світ, вже трошки оговталась від стресу.
Ольга Пирогова, постраждала:
Я вискочила в коридор, всі кричать, всі плачуть, не можу зрозуміти, в чому справа. Ну потім уже ж вискочила, вся окровавлена, і тіло ну поранена нога, ну моє щастя, що мені не відірвало ні вуха, ні обличчя не скарьожило. - Скільки осколків дістали? - Ну штук 6 з обличчя і вух.
На місці ракетного удару, а це був "Іскандер", ще й досі - величезна вирва, довкола - спалені автівки. Люди вже вигребли все скло з квартир. Тепер - закривають осб-плитами вибиті вікна. Матеріали надали благодійники.
- Ми записуємо людей, яким видаємо ОСБ і плівку. - Багато звернулося? - Сьогодні 24, вчора було більше людей.
А от робочі руки - то переважно місцева молодь.
Богдан Біда, житель Первомайського:
Таке сталося, що не можна стояти просто склавши руки. Носимо ДСП, прибираємо скло, виносимо мусор, що ще, і можемо забити вікна, якщо там немає навіть рам, забиваємо вікна з тим же ДСП плівкою, тобто чим можемо, тим допомагаємо.
- Як це случилося, люди сюди бігли, несли воду, несли пакети з їдою. Помогали, чим могли.
Комунальники вже перевірили будинки - тріщин в стінах немає. Додому люди можуть повернутися. Хоча в деяких квартирах вибуховою хвилею повиносило навіть внутрішні перегородки.
Олександр Пирожок, начальник дільниці КП "Житлосервіс":
Вода, світло зразу дали, газу ще в цьому домі немає, хлопці займаються, Горгаз займається. Ну ми вже обслєдували вєнтканали вчора, составили акти. І сьогодні, я думаю, газ в цьому домі буде.
Загалом у Первомайському постраждало 16 багатоповерхівок. А ще будинок культури, мерія та дві школи. Люди пишуть заяви для отримання допомоги. Скільки всього вікон треба буде поставити - ще підраховують.
Антон Орєхов, заступник Первомайського міського голови:
По шостому мікрорайону зараз працюють вже бригади замерщиків, які будуть оцінювати орієнтовний розмір відновлення вікон та віконних конструкцій для того, щоб, ну, я так розумію, на рівні Обласної державної адміністрації військової зараз вивчається питання щодо фінансування за рахунок резервних фондів.
Людям з пошкоджених будинків запропонували прихисток в дитячому садку. Та практично всі вони вже повернулися у свої квартири. Щоб навести лад і якомога швидше прибрати сліди того, що наробив руський мір.
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