Через загрозу теракту на Запорізькій АЕС у Черкасах провели дводенні спільні навчання рятувальників. Основний акцент тренуваннь побудували на радіологічній і хімічній безпеці. Станіслав Кухарчук бачив вишкіл. Його репортаж - далі.

Виносять, надають допомогу, вирізають. Обробляють, відкачують та рятують...

І так дві доби по колу - від вправи до вправи. Подібних масштабних навчань у Черкасах вже давно не було. Умови для рятувальників тут наближені до реальних. Хоча більшість учасників вже брали участь в ліквідації надзвичайних ситуацій пов'язаних із війною, та зайві навички не зашкодять. Головна увага тут прикута до локацій протирадіаційної безпеки - ситуація зобов'язує.

На цій локації відпрацьовують порятунок працівника ДСНС, який працював у забрудненій зоні і, можливо, дістав дозу радіації. З потерпілого обережно зрізають захисний костюм і проводять процедуру ретельної декантомізації - очистки тіла від радіактивного пилу. Богдан чекає на виході зі спеціального намету, аби провести контрольний замір.

Богдан - співробітник ДСНС:

Для того, щоб знати, чи людина… куди її далі передавати - медикам, чи до подальшої санобробки… Тому, що коли на людину потрапляє радіаційний пил, то обов'язково треба провести санобробку так, як і особового складу, який проводив очистку забрудненої зони.

Роль потерпілого виконує рятувальник підрозділу радіаційного захисту. Віталію значно комфортніше, ніж колегам - у тридцятиградусну спеку він лише у плавках. Хоча зізнається, сама процедура не надто приємна…

Віталій Шевченко, рятувальник підрозділу радіаційного та біологічного захисту ГУ ДСНС в Черкаській області:

Це краще ніж нічого, хороша процедура - вона сильно допомагає, це по суті єдина процедура, яка може врятувати людині життя.

Навчання розтягнули на дві доби, аби дати змогу учасникам відточити навички і в нічний час зі штучним освітленням. Разом із рятувальниками навчаються поліцейські, нацгвардійці, медики, а також цивільні представники органів місцевого самоврядування.

Андрій Хижняк, перший заступник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області:

Вони для себе чітко відпрацьовують алгоритми, які будуть задіяні під час надзвичайної ситуації, яка може трапитись. Тому ми з ними відпрацьовуємо їхні дії, які вони застосовуватимуть у межах своїх територіальних одиниць.

У випадку надзвичайної ситуації - всі виконавчі і силові органи влади мають працювати як один механізм. Якщо найгірше таки станеться, частина рятувальників із Черкащини буде задіяна у ліквідації наслідків.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Це однозначно, тому, що це питання координації органів ДСНС в основному вони і призначені, щоб в кризових регіонах, а в нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечувати прийом громадян звідтіля. Ми можемо бути в безпеці, а люди будуть поступати з територій, які будуть забруднені. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. Зараз у них в руках Запорізька АЕС.

Утім учасники навчань хоча і готуються до найгіршого, але сподіваються, що росіянам вистачить глузду не робити із Запорізької області другий Чорнобиль.