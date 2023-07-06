Через загрозу теракту на Запорізькій АЕС у Черкасах провели дводенні спільні навчання рятувальників [ Редагувати ]
Через загрозу теракту на Запорізькій АЕС у Черкасах провели дводенні спільні навчання рятувальників. Основний акцент тренуваннь побудували на радіологічній і хімічній безпеці. Станіслав Кухарчук бачив вишкіл. Його репортаж - далі.
Виносять, надають допомогу, вирізають. Обробляють, відкачують та рятують...
І так дві доби по колу - від вправи до вправи. Подібних масштабних навчань у Черкасах вже давно не було. Умови для рятувальників тут наближені до реальних. Хоча більшість учасників вже брали участь в ліквідації надзвичайних ситуацій пов'язаних із війною, та зайві навички не зашкодять. Головна увага тут прикута до локацій протирадіаційної безпеки - ситуація зобов'язує.
На цій локації відпрацьовують порятунок працівника ДСНС, який працював у забрудненій зоні і, можливо, дістав дозу радіації. З потерпілого обережно зрізають захисний костюм і проводять процедуру ретельної декантомізації - очистки тіла від радіактивного пилу. Богдан чекає на виході зі спеціального намету, аби провести контрольний замір.
Богдан - співробітник ДСНС:
Для того, щоб знати, чи людина… куди її далі передавати - медикам, чи до подальшої санобробки… Тому, що коли на людину потрапляє радіаційний пил, то обов'язково треба провести санобробку так, як і особового складу, який проводив очистку забрудненої зони.
Роль потерпілого виконує рятувальник підрозділу радіаційного захисту. Віталію значно комфортніше, ніж колегам - у тридцятиградусну спеку він лише у плавках. Хоча зізнається, сама процедура не надто приємна…
Віталій Шевченко, рятувальник підрозділу радіаційного та біологічного захисту ГУ ДСНС в Черкаській області:
Це краще ніж нічого, хороша процедура - вона сильно допомагає, це по суті єдина процедура, яка може врятувати людині життя.
Навчання розтягнули на дві доби, аби дати змогу учасникам відточити навички і в нічний час зі штучним освітленням. Разом із рятувальниками навчаються поліцейські, нацгвардійці, медики, а також цивільні представники органів місцевого самоврядування.
Андрій Хижняк, перший заступник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області:
Вони для себе чітко відпрацьовують алгоритми, які будуть задіяні під час надзвичайної ситуації, яка може трапитись. Тому ми з ними відпрацьовуємо їхні дії, які вони застосовуватимуть у межах своїх територіальних одиниць.
У випадку надзвичайної ситуації - всі виконавчі і силові органи влади мають працювати як один механізм. Якщо найгірше таки станеться, частина рятувальників із Черкащини буде задіяна у ліквідації наслідків.
Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:
Це однозначно, тому, що це питання координації органів ДСНС в основному вони і призначені, щоб в кризових регіонах, а в нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечувати прийом громадян звідтіля. Ми можемо бути в безпеці, а люди будуть поступати з територій, які будуть забруднені. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. Зараз у них в руках Запорізька АЕС.
Утім учасники навчань хоча і готуються до найгіршого, але сподіваються, що росіянам вистачить глузду не робити із Запорізької області другий Чорнобиль.
по темі
За минулу добу ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Тричі бив з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснив 8 ударів з РСЗВ. На щастя, обійшлося без постраждалих
У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях тривають масштабні навчання - на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Нікополь - усього лише за 10 кілометрів від ЗАЕС. Як там проходив вишкіл - далі.
Про підсумки першого дня навчання і про те, яка нині ситуація на Запорізькій АЕС - мої колеги розпитали у президента "Енергоатому" Петра Котіна.
Потенційний теракт на ЗАЕС хвилює українців. Тому що, по-перше, ми вже добре знаємо, на що здатні росіяни, а по-друге, більшість із нас пам'ятає аварію на Чорнобильській АЕС.
Про ще один потенційний удар рашистів вже тиждень попереджає і наша розвідка, і Президент. Можливий підрив Запорізької АЕС. Аби самим бути готовими рятувати людей із зони лиха - військові, енергетики, місцева влада чотирьох областей - влаштували навчання.