Про можливі сценарії катастрофи, радіус ураження та комплекс дій, що робити у випадку екстренної ситуації?

Росіяни хочуть перевести ще один блок ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Про це заявили в "Енергоатомі". Кажуть, псевдокерівник станції вже видав відповідне розпорядження. А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза аварійної ситуації", - зазначили в компанії.

Про можливі сценарії катастрофи, радіус ураження та комплекс дій, що робити у випадку екстренної ситуації? Юрій Куций розпитав у експерта з питань атомної енергетики Людвига Литвинського.