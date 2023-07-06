Ситуація на ЗАЕС: інтервʼю з експертом з питань атомної енергетики [ Редагувати ]
Росіяни хочуть перевести ще один блок ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Про це заявили в "Енергоатомі". Кажуть, псевдокерівник станції вже видав відповідне розпорядження. А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза аварійної ситуації", - зазначили в компанії.
Про можливі сценарії катастрофи, радіус ураження та комплекс дій, що робити у випадку екстренної ситуації? Юрій Куций розпитав у експерта з питань атомної енергетики Людвига Литвинського.
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