Знищені під час війни житлові будинки та школи, мости й дороги - мають бути відбудовані за кошти росії, наголошують посадовці.

Співпраця України та Польщі виходить на новий рівень. У Києві відкрили офіс Польського агентства інвестицій і торгівлі. Такі вже діють у понад 70-ти країнах світу. Київський офіс - буде одним із найбільших. Докладніше розкажуть мої колеги.

Польща - стає ще ближче! Аби допомогти закордонним бізнесменам, які мають намір вкладати гроші в українські проекти, зорієнтуватися в українських реаліях, у Києві починає роботу офіс Польського агентства інвестицій і торгівлі.

Олександра Азаркіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Агенція, яка дійсно є сигналом, є практичним інструментом, щоб бізнес був залучений на відбудову і розвиток наших двох країн.

Знищені під час війни житлові будинки та школи, мости й дороги - мають бути відбудовані за кошти росії, наголошують посадовці. Втім отримання репарацій - процес тривалий. А відновлення України треба починати вже зараз. І в цьому нам обіцяють допомогти міжнародні партнери.

Олександра Азаркіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Кошти обмежені, потреби великі. Без приватного капіталу, відбудова України в тих масштабах, які нам потрібні, - не буде можливою. Саме тому на Лондонській конференції і зараз ми постійно говоримо, що потрібно створювати нормальні умови для функціонування бізнесу.

Ядвіга Емілевич, державний секретар Міністерства фондів розвитку та регіональної політики Польщі:

Не дивлячись на перший надзвичайно складний рік війни, ми зафіксували рекордний зріст взаємної торгівлі. Цей зріст як імпорту, так і експорту на більш ніж 54 відсотки. Ми сподіваємося, що це відкриття - не тільки символічний жест, а відновлення серйозного ділового руху на лінії Україна-Польща.

Відкриття офісу Польського агентства інвестицій і торгівлі у Києві допоможе, зокрема, зменшити черги машин на українсько-польському кордоні - припускають українські посадовці.

Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України:

Давайте зробимо 1 пункт пропуску, на якому будуть виїжджати ваші і наші вантажі. А я просто скажу така ситуація зараз так складається, що ми більше їдемо, я впевнений закінчиться війна, ситуація буде навпаки. Ми можемо і ми готові як агентство запропонувати ту локацію, де можна або збудувати з нуля, або реконструювати якийсь пункт пропуску, який став би спільним і спробувати в еспериментальному порядку подивитися як працює спільний контроль.

Чиновники - і з боку України, і з боку Польщі - переконані, відкриття Київського офісу Польського агентства інвестицій і торгівлі - це ще одна ланка у довгому ланцюгу тісної співпраці між двома країнами.