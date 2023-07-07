В ISW повідомили, що Пригожин, скоріше за все, знаходиться у росії. олександр лукашенко, самопроголошений президент білорусі, заявив, що на 6 липня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його бойовики не перебувають на території білорусі.

Це може свідчити про те, що Пригожин, можливо, не дотримується угоди, яку лукашенко досяг завдяки посередництву між Пригожиним і диктатором путіним після збройного заколоту, що стався 24 червня і пов'язаний з "Вагнером". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Раніше було оголошено, що лукашенко та кремль досягли угоди, яка надавала Пригожину і бойовикам "Вагнера", що брали участь у заколоті, невизначені гарантії безпеки в білорусі.

Повний зміст цієї угоди не розголошується, але видно, що Пригожин не дотримується своєї частини. 6 липня лукашенко повідомив, що "вагнерівці" наразі перебувають у своїх постійних таборах (можливо, в росії або на окупованій частині України), куди вони відступили після битви за Бахмут.

лукашенко додав, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть прибув до Москви вранці 6 липня. Самопроголошений президент також спростував повідомлення про будівництво білоруссю нових тренувальних таборів для ПВК "Вагнер" і зазначив, що білорусь запропонувала "Вагнеру" використання кількох колишніх радянських військових таборів.

Він натякнув, що Пригожин ще не погодився на розміщення у цих базах і має "інше бачення їхнього розташування", але деталі лукашенко відмовився розголошувати. Однак він заперечив, що угода була розірвана.