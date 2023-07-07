"Багато важливих питань": Зеленський про роботу у Чехії [ Редагувати ]
У пʼятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжує роботу в Чехії.
Продовжуємо нашу роботу в Чехії переговорами з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою та чеськими урядовцями.
"Багато важливих питань. Наша спільна безпека, постачання і, що дуже важливо, спільне виробництво зброї. Оборонний пакет. Економічна співпраця. Спільна робота з третіми країнами. Дякую за солідарність із нашою країною та людьми, за всю чеську підтримку в нашій боротьбі за свободу!", - додав він.
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