У пʼятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжує роботу в Чехії.

Продовжуємо нашу роботу в Чехії переговорами з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою та чеськими урядовцями.

"Багато важливих питань. Наша спільна безпека, постачання і, що дуже важливо, спільне виробництво зброї. Оборонний пакет. Економічна співпраця. Спільна робота з третіми країнами. Дякую за солідарність із нашою країною та людьми, за всю чеську підтримку в нашій боротьбі за свободу!", - додав він.