Ця війна не просто за свободу. Українці в ній виборюють своє право бути нацією. Росіяни прицільно нищать архітектурну, історичну та культурну спадщину нашого народу.

Наша наступна історія про музей одного з корифеїв української філософії - Григорія Сковороди. росіяни прямим влучанням "Калібру" зруйнували цей музей іще торік у травні. Та вчення філософа за цей рік стало ще популярнішим.

Афоризми Сковороди множать на футболках, шкарпетках та хустках. А обгорілі книги - показують у Парижі.

На території Національного літературно-меморіального музею в Сковородинівці так само як і раніше, п'янко пахнуть липи й гудуть бджоли. Сковородинівська тиша спонукає до роздумів і гармонії. Якби не понівечена будівля музею Григорія Савича.

Боляче! Дивитися боляче.

Музейниця пані Ганна до зруйнованої будівлі музею заледве погоджується зайти. Досі не може забути того удару, який 6 травня 2022-го високоточною ракетою "Калібр" завдали росіяни. Обпалені липи й зараз вказують, звідки летіла ракета.

І отуди увійшла голівка цієї зброї. І все спалахнуло.

Тут працювали, приймали гостей, відзначали свята. Мистецьке і письменницьке життя вирувало і розвивалося.

А сьогодні тільки оці руїни. Руїни і відповідно такий страшний душевний біль від того. Але все одно ми живемо вірою в те, що все буде добре.

Після пожежі, яка спалахнула від влучання ракети, будівля лишилася без даху. Та місцина, де стояла статуя Сковороди, навіть не вигоріла. І в цьому бачать певний знак.

Всі так і говорили, що незнищенний Сковорода символізує незнищенність нашого духу, нашої держави. І власне як символ нашої перемоги.

На зиму музей власними зусиллями накрили плівкою. Сковородинцям тепер допомагають усі, хто може.

Ганна Ярміш, завідувачка науково-освітнього відділу Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди:

І персонально допомагають - хтось 200 грн, хтось 50 грн, хтось 500 грн, але потужні внески зробила фірма, яка випустила носки із зображенням Григорія Савича із його епітафією "Світ ловив мене та не спіймав". Люди перерахували нам значну суму. Я хочу сказати, що Григорій Сковорода, мабуть, чи не єдиний, хто у нас і на футболках, і на майках, і на бейсболках навіть без втручання музею. Просто люди настільки високо сьогодні підняли образ Григорія Сковороди як натхненника боротьби за свої права.

У музеї кажуть: можна розбити будівлю. Але цим не знищити вчення Сковороди, воно актуальне і для нашого часу. І цитують Григорія Савича.

Ганна Ярміш, завідувачка науково-освітнього відділу Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди:

Наслідуй пальму, чим тісніше її стискає скеля, тим вища і гнучкіша вона росте догори. Відповідно труднощі формують істинну людину. Дуже люблю афоризм: прагнемо вершини, досягнемо принаймні середини.

Навіть в умовах війни музейникам вдалося поповнити яблуневий сад Сковороди. Саджанці символічно привезли з Донбасу.

Яблуньки взагалі вирощувалися на початковій стадії під Бахмутом, але у зв'язку з тим, що населений пункт і взагалі всі об'єкти попали в епіцентр бойових дій, вони евакуювались. Але все одно продовжують і благодійну організацію, і надали для нашої акції "Збережемо вертоград Сковороди" ось ці саджанці.

Збереглася й могила Сковороди. На ній замайорів український прапор. На відновлення будівлі коштів нині не вистачає. Та хранителі музею зізнаються: трагедія не зупинила їхню діяльність. Беруть участь у численних виставках. А дещо з музею - наче сам мандрівний філософ - тепер подорожує світом.

Ганна Ярміш, завідувачка науково-освітнього відділу Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди:

Наші предмети музейні, не експонати, а обгорілі книги, цеглина експонувалися на виставках у Берліні, в Парижі. Життя насичене, але, безумовно, над нами тяготить те, що в нас немає приміщення, де б могли комфортно працювати.

Після влучання ракети росіяни відзвітували, мовляв, знищили центр управління. Ні, не знищили. Лише, кажуть музейники, поставили остаточну крапку в дискусії про те, чий Сковорода, і своїм нападом підкреслили, Сковорода - був і є українським філософом.