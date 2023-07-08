Завдяки їхній роботі українська артилерія отримує точні координати розташування ворожої техніки та скупчення піхоти. Мова про наших аеророзвідників. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну безпілотники та їх оператори перетворилися на справжні бойові підрозділи.

Про роботу повітряних бійців - Руслан Смєщук докладніше.

На броньованому хамері група аеророзвідників висувається на місце запуску безпілотників. Це Харківщина. Розрахунок сьогодні працює з об'єкта, який контролювали росіяни до того, як їх звідси вибили. Але тут і досі є, так би мовити, сліди окупантів

Звідси до ворога - дуже близько. Так літати ефективніше. Але і небезпечніше

Позивний "Фенікс", військовослужбовець Збройних сил України:

Аеророзвідка в реальності, в українських реаліях не може перебувати далеко, тому що основний дрон - це "Мавіки", і в них робоча дальність - 5-6,5 км. Тобто якщо ми хочем залетіти на 2 з половиною кілометри за їхні позиції, плюс лінія розмежування між нами й ними метрів 800, 1000 - ось математика вся.

Після того запускають дрон і починають відпрацьовувати по російських позиціях.

Аеророзвідники розповідають: Харківський напрямок відрізняється від Бахмутського, де вони працювали донедавна. Тут ударні дрони не використовують. Згадуючи свій досвід роботи під Бахмутом, військові кажуть, що доводилося застосовувати всі види БПЛА. Добре себе зарекомендував у цьому дрон "Кажан" українського виробництва.

Позивний "Француз", військовослужбовець Збройних сил України:

Це великі ударні дрони, вони можуть нести навантаження до 15-18 кілограмів.

За технічним станом дронів прискіпливо стежать. Перед бойовим вильотом - у спеціальній лабораторії безпілотники готують або ремонтують, якщо є така потреба. Паралельно аеророзвідки колекціонують уламки саморобних російських безпілотників, щоб розуміти, що у ворога на озброєнні.

Вона дуже багато важить, і тут пропелери п'ятидюймові поміщаються, але вони якісь дуже дивні, і воно, я не знаю, якщо до нього прив'язати навіть гранату, воно пролетить хвилини дві.

Хлопці кажуть, техніку та оснащення супротивника не варто недооцінювати. Як і самого ворога. Російські ударні дрони несуть велику небезпеку. Попри це українська аеророзвідка стала одним із пріоритетних напрямків. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну безпілотники перетворилися із поодиноких бонусів у вже наявних підрозділах на самостійну силу.