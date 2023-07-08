На Дніпропетровщині почали збирати врожай перемоги [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині почали збирати врожай перемоги. Так його називають аграрії Криворіжжя. Кажуть, ще торік землі обробляли під свист ворожих снарядів. Усього в кількох кілометрах, на Херсонщині, вже були позиції рф. Який він переможний врожай? Бачила Олена Мендалюк.
Олександр Поєв, комбайнер:
Земля повинна родити, а не бути засипана гранатами, снарядами.
Олександр працює комбайнером вже 15 років. Нині виїхав на поля Криворіжжя - тут у розпалі жнива озимих зернових. Чоловік розповідає, працювати стало спокійніше - вже не чують свист ворожих снарядів.
Олександр Поєв, комбайнер:
Торік рік було таке, рядом з комбайнами, на сусідньому полі кидало. Ми ж не залізні, що нас не прострелять. Ховалися. Призупиняли, ховалися.
Усього за кілька кілометрів від цих полів ще торік були позиції ворога - на Херсонщині. Українські захисники вигнали окупантів з української землі, а сапери очистили угіддя від російського смертоносного залізяччя.
У нас тут бригада розмінувальників попрацювала. Зустрічалися не великі такі осколки. Нічого страшного. Як звичайна залізяка лежить та й усе. Вона не небезпечна.
В полі працюють з 8 ранку і до пізнього вечора. За день 3 комбайни встигають опрацювати до сотні гектарів. Кажуть, урожай - тішить.
Олександр Поєв, комбайнер:
У цьому році хороший врожай. Ячмінь хороший. Пшениця теж. Судячи по от косі, то пшениця тоже буде хороша, і горох не поганий.
Агропідприємство, на полях якого нині триває збір, має 10 тисяч гектарів - вирощують пшеницю, ячмінь, горох, рапс та льон. Озимий ячмінь вже зібрали - врожай гарний - до 4 тонн з гектара, розповідає керівник Владислав Баранов.
Владислав Баранов, аграрій:
Це урожай перемоги. Це наш вклад у перемогу.
Поки на полях комбайни збирають врожай перемоги, на підприємстві намагаються збути торішнє зерно. На складах залишається до 20 відсотків.
Владислав Баранов, аграрій:
Зараз возять в порт Ізмаїл. Відстань 700 кілометрів, черга - і 2-3 дні стоїмо. Вартість поки не достигла довоєнної, вище нуля трохи є. Ціна завжди падає на новий урожай. Тому зараз ми зупиняємо вивіз. І будемо його зберігати, поки ціна не стане для нас рентабельною.
Яна Худенко, директор Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації:
У нас в країні зараз проблеми з портами. Розробляються сухопутні шляхи, зокрема залізничні. Держава над цим працює.
Попри проблеми з експортом та поки не рентабельною ціною, аграрії кажуть, сьогодні головне, що українці будуть із хлібом. Лише у Криворізькому районі зерновими засіяно понад 150 тисяч гектарів.
Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:
Зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні, розпочаті жнива і врожайність показує в середньому десь 30 центнер. Це попередня цифра, коли буде зібрано весь врожай, тоді будемо розуміти - це більша цифра чи менша.
Загалом на Дніпропетровщині зерновими та зернобобовими засіяно понад 900 тисяч гектарів. І перший зібраний врожай вселяє надії.
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