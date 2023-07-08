Ефективна робота екіпажу танка жахає окупантів [ Редагувати ]
Росіяни намагаються полювати на наші танки. Та навіть ті бойові машини, до яких ворогу вдалося дотягнутися, доволі швидко повертаються на передову після ремонту. Їх ефективно використовують наші захисники, про роботу одного з екіпажів - наш спільний матеріал з кореспондентами Військового телебачення.
Уже пів року екіпаж цього танку наводить жах на окупантів.
Григорій, механік-водій танку:
Коли ми працюємо з піхотою, то наша задача пройти першими, розчистити, скажемо так, путь від якоїсь техніки противника, а піхота вже ззаду йде там, висаджується десантна група та зачищає все, що ми не доробили.
Танкісти кажуть - для ворога в них є ціла низка "подарунків".
Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:
Осколково-фугасні по піхоті, кумулятивні по техніці, бронебійні по бетонних укріпленнях - це все типи снарядів, які наші бійці використовують у бою. Хлопці дуже стараються, щоб кожен з цих боєприпасів потрапляв точно по ворожій цілі.
Втім росіяни іноді все ж намагаються "огризатися".
Григорій, механік-водій танку:
Найчастіше страждає пушка. Осколки пушку коцають, триплекси, прицел, залежить куди попадуть. Бувало й таке, що антену збивали.
Буває, корективи вносять і погодні умови.
Позивний "Неон", навідник танку:
Дощ впливає на нашу роботу, бо болото, то ми можемо і не доїхати. Буває в дощ і стрільба заборонена, бо може не долетіть снаряд і розірватись в повітрі.
Та складнощі наших танкістів - не зупиняють. Бійці наголошують - готові й далі бити ворога.
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