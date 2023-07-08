У Кремлі істерика через повернення командирів "Азовсталі" в Україну [ Редагувати ]
Повернення в Україну з Туреччини командирів "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей щодо обміну полоненими.
Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Повернення з Туреччини в Україну "ватажків азовців" є ні чим іншим, як прямим порушенням умов наявних домовленостей. Причому в цьому випадку умови порушила як українська сторона, так і турецька сторона", - заявив він.
За словами Пєскова, командири "Азовсталі" нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.
Він додав, що російську сторону ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну.
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