Відповідно до звіту Генерального штабу Збройних Сил України, на одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю російської федерації підготовляється понад 300 осіб, які підписали контракти з міністерством оборони рф. Проте, варто зазначити, що серед них є особи залежні від наркотиків та хворі на гепатит.

Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

Повідомляється, що більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.