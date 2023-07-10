Наркомани та хворі на гепатит: у Генштабі розповіли про підготовку військових в рф [ Редагувати ]
Відповідно до звіту Генерального штабу Збройних Сил України, на одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю російської федерації підготовляється понад 300 осіб, які підписали контракти з міністерством оборони рф. Проте, варто зазначити, що серед них є особи залежні від наркотиків та хворі на гепатит.
Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.
Повідомляється, що більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.
по темі
У Чапаєвську, розташованому в Самарській області, сталася вибухова подія на заводі під назвою "Промсинтез"
У федеральній службі безпеки рф оголосили про нібито "припинення спроби замаху" на "керівника" анексованого Криму
росія цього року не буде проводити своє головне міжнародне авіашоу MAKS
російського генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера"
Астролог Влад Росс назвав найнесприятливіші дати для росії та окупантів цього літа, коли вони можуть зазнати поразки на фронті