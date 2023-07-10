В Україні розпочалося будівництво заводу Bayraktar [ Редагувати ]
Турецька компанія Baykar розпочала в Україні будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків, - повідомив він.
Під час візиту президента України до Туреччини 8 липня очільник Міністерства стратегічних галузей промисловості України підписав новий меморандум про розвиток виробництва різних типів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки.
За словами Камишіна, угода охоплює також інші види виробництва, про які наразі не можна розповідати більше деталей.
по темі
Для росії Туреччина тепер стала недружньою країною, тоді як раніше вона була просто нейтральною
Командири "Азова" хочуть повернутися на фронт. Про це один з них - Денис Прокопенко - заявив у Львові, куди прибув із Туреччини разом зі чотирма побратимами. До Львова "азовців" напередодні привіз Президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський - напередодні Вільнюського саміту - відвідав одразу кілька країн-партнерів: Болгарію, Чехію, Туреччину. Які головні меседжі міжнародних партнерів отримала Україна за два дні до саміту і чим потішили партнери?
На завершальному етапі українки презентували шість робіт. Деякі з них вже чекають на інвесторів. Як усе було?
500 днів війни в Україні змінили не лише українське військо, а й Північноатлантичний блок. Про це й піде далі мова.