Турецька компанія Baykar розпочала в Україні будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків, - повідомив він.

Під час візиту президента України до Туреччини 8 липня очільник Міністерства стратегічних галузей промисловості України підписав новий меморандум про розвиток виробництва різних типів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки.

За словами Камишіна, угода охоплює також інші види виробництва, про які наразі не можна розповідати більше деталей.