російські військові скинули авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу у місті Оріхів. Ймовірно, під завалами знаходяться ще 3 людини.

Про це повідомляє в Telegram МВС.

У понеділок, 10 липня, росіяни завдали удару по прифронтовому місті Оріхів, Запорізької області. Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці. Ще 13 отримали поранення.

Станом на 18:30 понеділка у МВС повідомили, що під завалами можуть знаходитись ще три людини.

"Оріхів. Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі", - сказано у повідомленні.