Авіаудар по Оріхову: під завалами знаходяться ще 3 людини [ Редагувати ]
російські військові скинули авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу у місті Оріхів. Ймовірно, під завалами знаходяться ще 3 людини.
Про це повідомляє в Telegram МВС.
У понеділок, 10 липня, росіяни завдали удару по прифронтовому місті Оріхів, Запорізької області. Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці. Ще 13 отримали поранення.
Станом на 18:30 понеділка у МВС повідомили, що під завалами можуть знаходитись ще три людини.
"Оріхів. Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі", - сказано у повідомленні.
по темі
Станом на ранок понеділка, 10 липня, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою, але рівень води у ставку-охолоджувачі продовжує знижуватися
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні
Окупанти скинули авіабомбу на Оріхов Запорізької області, на місце, де видавали гуманітарну допомогу
Окупанти вночі на понеділок, 10 липня, вдарили ракетами по Миколаєву
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про те, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках