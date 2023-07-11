23 загиблих і одна людина зникла безвісти. Це наслідок ракетного удару, який росіяни нанесли 28 квітня по житловому будинку в Умані. Безхатченками, нагадаю, тоді залишилися 44 родини. Де і в яких умовах мешкають ці люди зараз? Чи є перспектива відновлення їхнього житла? Більше подробиць в матеріалі.

Перші години після російського ракетного удару по Умані 28 квітня цього року. Рятувальники поспішають розібрати тліючі завали, аби врятувати хоч когось з мешканців зруйнованого під'їзду. Але важкі бетонні перекриття і вогонь не залишили їм жодного шансу. Живцем згоріли, або були розчавлені в ліжках цілими сім'ями 23 людини.

Два місяці після трагедії. У почорнілих стінах зруйнованого під'їзду лише гуляє вітер. Перед будинком вцілілі мешканці створили тимчасовий меморіал загиблим сусідам. Права секція пошкодженого під'їзду хоча і не зазнала катастрофічних руйнувань, проте жити там не можна. Людей відселили - всього 44 квартири. Другому під'їзду пощастило більше, каже Людмила Хлівна. Люди з нього не виїхали, адже комунальники ще в перший тиждень підключили водопостачання та електрику. Єдине чого немає - це газу.

Людмила Хлівна, мешканка пошкодженого будинку:

У нас тут не було вікон, але повставляли, дверей не було, вже двері вставлені, ліфт працює, поки жити можна.

А от пан Микола до своєї квартири тільки навідується - вона на дев'ятому поверсі вцілілої секції. Час від часу чоловік приїжджає сюди з рюкзаком, аби забрати трохи хатніх речей. Все нажите майно його родині дівати нікуди, адже Миколу разом із дружиною безоплатно поки поселили в готелі у кварталі паломництва хасидів.

Микола, мешканець пошкодженого будинку:

Ми та частина, де щось залишилось, повиносили, бо потім кинешся, а немає нічого, а інше все хай викидають, воно нам не потрібне.

Ці квіти пані Ганна винесла зі своєї майже вщент знищеної квартири, а ще трохи речей. Весь її небагатий вцілілий скарб тепер уміщається в невеличкій шафі соціального гуртожитку. Разом із пенсіонеркою сюди розселили ще шість родин. Жінка каже, умови - комфортні, та й кімнати чисті й затишні. але рідні стіни їй нічого замінити не зможе.

Ганна Аравіна. мешканка пошкодженого будинку:

73 роки мені - дуже багато уже. І на старості бомж, ви уявляєте. Це добре, що про нас дуже турбуються У мене сусідка взагалі рядом одна загинула, а ця встигла вибратись. Тільки ремонт такий гарний зробила, і немає нічого, але добре, що хоч живі залишились.

Шанс на повернення людей у рідні домівки є, запевняє міська голова Умані. Принаймні експертиза встановила, що будинок цілком підлягає відновленню. Проєктну документацію мають завершити в серпні, далі шукатимуть підрядника. Орієнтовна вартість відновлення чимала - майже 77 мільйонів гривень.

Ірина Плетньова, міський голова Умані:

Міська рада надала гарантійний лист, що ми готові 9 мільйонів надати. І держава планує надати разом з областю допомогу на відновлення даного будинку. Всі зацікавлені в тому, щоб наш будинок, якомога швидше відбудувався, і люди повернулись у свої оселі.

Якщо роботи з відновлення почнуть у жовтні, то вже до середини наступного року їх завершать, прогнозують у мерії. Допоки ж відселеним людям доведеться мешкати у соціальному житлі. Витрати на це уже заклали до бюджету.