За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вночі на вівторок, 11 липня, у місті Бердянськ було здійснено атаку на готель, в якому перебувало військове керівництво росії.

За попередньою інформацією, готель "Дюна", що знаходиться на території Приазовкурорту, було атаковано.

Петро Андрющенко повідомив, що за місцевими свідченнями, готель практично повністю зруйнований. Наразі на місці події працюють медичні працівники, а також використовується важка техніка для розбирання завалів.

Територія навколо готелю оточена і нікого не пропускають.