У Бердянську знищили готель, у якому проживало вороже військове керівництво [ Редагувати ]
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вночі на вівторок, 11 липня, у місті Бердянськ було здійснено атаку на готель, в якому перебувало військове керівництво росії.
За попередньою інформацією, готель "Дюна", що знаходиться на території Приазовкурорту, було атаковано.
Петро Андрющенко повідомив, що за місцевими свідченнями, готель практично повністю зруйнований. Наразі на місці події працюють медичні працівники, а також використовується важка техніка для розбирання завалів.
Територія навколо готелю оточена і нікого не пропускають.
по темі
Останнім часом у Бердянську помітно збільшилася кількість прильотів на об'єкти, що належать російським загарбникам
Сили оборони України продовжують наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Тож далі - про підрозділ, який є основним прикриттям піхоти.
На них евакуюють поранених, підвозять до позицій боєприпаси. Головна перевага - мобільність та оперативність.
Сили оборони України продовжують стримувати росіян на східному фронті. Найзапекліші бої біля Бахмуту. На підступах до міста-фортеці побував наш воєнкор - Ігор Левенок. Далі його матеріал з артилерійських позицій ЗСУ.
Наша наступна історія про молодят зі Львова, які за понад 500 днів війни встигли одружитися та створити нову сім'ю. І це при тому, що батько малюка в одній із бойових бригад на передовій.
Вибухи на базах, прильоти в пункти розміщення, а ще підірвані колії та зіпсована техніка. Все це про роботу українських партизанів. Зупинити путінську орду та не дати їм окупувати село, такою була головна мета партизан із Білозірки.