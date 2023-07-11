ЗСУ знищили три безпілотники рф "Ланцет" [ Редагувати ]
У вівторок, 11 липня, Збройні сили України знищили три російські безпілотники "Ланцет". Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
11 липня 2023 року в результаті бойової роботи, воїнами повітряного командування "Південь" знищено 3 російських ударних БпЛА.
Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" зазначила, що мова йде про безпілотники "Ланцет".
Однак у ЗСУ не уточнили, де конкретно було знищено ворожі безпілотники.
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