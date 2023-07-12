Eкраїнські мінометники знищили російський КамАЗ: потужне відео [ Редагувати ]
Українські мінометники знищили КамАЗ російських окупантів на Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в Telegram.
Як зазначив Сирський, на відео можна побачити вдалу роботу міномета одного з підрозділів механізованої Інгулецької бригади на Слобожанському напрямку.
"Ефективне знищення ворожого КамАЗу. Якісна робота", - наголосив він.
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