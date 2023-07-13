Померлих вивозили усю ніч: у готелі з окупантами в Бердянську "прильот" [ Редагувати ]
У четвер, 13 липня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що в окупованому Бердянську Запорізької області знищено готель "Дюна", де розташовувалися російські окупанти.
Про це він сказав під час прямого включення в ефірі телемарафона.
Тіла ліквідованих до моргу вивозили всю ніч.
У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.
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