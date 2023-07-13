У Києві внаслідок нічної атаки дронів немає загиблих. Щодо кількості постраждалих - їх загалом четверо. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС м. Києва.

Як уточнили виданню в ДСНС, інформація про загиблого чоловіка, яка з'явилася раніше, стосується побутової пожежі, яка одночасно виникла під час ворожого удару.

Дійсно, чоловік помер внаслідок пожежі, яка не пов'язана з ворожою атакою.

Щодо загальної кількості постраждалих в Києві через атаку - мова йде про 4 осіб.

Нагадаємо, що через вибухи в столиці було зафіксовано кілька викликів екстрених служб - у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.