Атака на Київ: у ДСНС повідомили про відсутність загиблих [ Редагувати ]
У Києві внаслідок нічної атаки дронів немає загиблих. Щодо кількості постраждалих - їх загалом четверо. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС м. Києва.
Як уточнили виданню в ДСНС, інформація про загиблого чоловіка, яка з'явилася раніше, стосується побутової пожежі, яка одночасно виникла під час ворожого удару.
Дійсно, чоловік помер внаслідок пожежі, яка не пов'язана з ворожою атакою.
Щодо загальної кількості постраждалих в Києві через атаку - мова йде про 4 осіб.
Нагадаємо, що через вибухи в столиці було зафіксовано кілька викликів екстрених служб - у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.
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