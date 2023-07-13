Нічна атака на Київ: що відомо [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 13 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, під час якої у Києві пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Через вибухи в столиці, кілька викликів екстрених служб - у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.
Що відомо, за словами мера:
- У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані.
- У Шевченківському районі - загоряння на балконі багатоквартирного будинку Всі служби працюють на місцях.
- Двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі столиці.
- У Подільському районі загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.
"За адресами викликів медиків у Подільський, Соломʼянський та Дніпровський райони постраждалих від російської атаки наразі немає. Двох постраждалих госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.
У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого.
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