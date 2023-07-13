В ніч проти четверга, 13 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, під час якої у Києві пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Через вибухи в столиці, кілька викликів екстрених служб - у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

Що відомо, за словами мера:

У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані.

У Шевченківському районі - загоряння на балконі багатоквартирного будинку Всі служби працюють на місцях.

Двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі столиці.

У Подільському районі загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.

"За адресами викликів медиків у Подільський, Соломʼянський та Дніпровський райони постраждалих від російської атаки наразі немає. Двох постраждалих госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.