Окупаційні сили активно використовують тактичну авіацію на півдні України. Вранці четверга, 13 липня, було зафіксовано, що російські окупаційні війська скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, що розташований у Чорному морі. Про це повідомили в ОК "Південь".

На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби.

Крім того, російська армія продовжує активне застосування тактичної авіації на території Бериславщини, що знаходиться в Херсонській області. Наприклад, в середу були здійснені удари керованими авіабомбами по селищу Козацьке.

Загалом протягом останніх 24 годин було зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з використанням більше 460 снарядів.