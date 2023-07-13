Військовослужбовці рф скинули фугасну бомбу на Зміїний [ Редагувати ]
Окупаційні сили активно використовують тактичну авіацію на півдні України. Вранці четверга, 13 липня, було зафіксовано, що російські окупаційні війська скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, що розташований у Чорному морі. Про це повідомили в ОК "Південь".
На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби.
Крім того, російська армія продовжує активне застосування тактичної авіації на території Бериславщини, що знаходиться в Херсонській області. Наприклад, в середу були здійснені удари керованими авіабомбами по селищу Козацьке.
Загалом протягом останніх 24 годин було зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з використанням більше 460 снарядів.
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Від цих кадрів досі навертаються сльози у кожного українця - наші захисники встановлюють синьожовтий стяг на острові Зміїний. Після чотирьох місяців окупації - минулого літа - Україна повернула собі своє.
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