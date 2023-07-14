російські військові не витримають психологічне напруження на фронті та починають стріляти по інших окупантах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами одного з окупантів, російські військові не витримують психологічну напругу на фронті. Деякі з них закінчують життя самогубством, а деякі починають стрілят по своїх же.

Зокрема нещодаво в одній з рот окупант вихопив зброю та почав погрожувати всіх вбити. Однак його ліквідували, а тіло винесли за межі позицій росіян.