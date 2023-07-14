"Своїх постріляв": у окупантів на фронті не витримує психіка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські військові не витримають психологічне напруження на фронті та починають стріляти по інших окупантах.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За словами одного з окупантів, російські військові не витримують психологічну напругу на фронті. Деякі з них закінчують життя самогубством, а деякі починають стрілят по своїх же.
Зокрема нещодаво в одній з рот окупант вихопив зброю та почав погрожувати всіх вбити. Однак його ліквідували, а тіло винесли за межі позицій росіян.
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